Trong ngữ cảnh của Thành phần Giao diện Người dùng (UI), thuật ngữ "Quy tắc ngang" đề cập đến thành phần trực quan được sử dụng để phân tách các phần hoặc khu vực khác nhau trong giao diện người dùng thông qua vị trí của đường ngang. Thành phần UI này rất quan trọng trong việc cho phép người dùng, bao gồm cả nhà phát triển và người không phải nhà phát triển, cấu trúc và sắp xếp thông tin trong ứng dụng của họ một cách hiệu quả, từ đó nâng cao trải nghiệm tổng thể của người dùng cuối và cho phép họ dễ dàng tiếp thu và hiểu thông tin được trình bày.

Quy tắc ngang phổ biến trong nhiều loại ứng dụng khác nhau, trải dài trên các trang web, ứng dụng di động và thậm chí cả ứng dụng phụ trợ, nơi chúng có thể được sử dụng để phân tách các phần chức năng khác nhau. Tầm quan trọng của chúng trong thiết kế giao diện người dùng có thể là do chúng hỗ trợ phá vỡ các cấu trúc thông tin phức tạp, giúp người dùng dễ dàng xử lý thông tin một cách rõ ràng và có tổ chức hơn. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Quy tắc ngang là một tính năng quan trọng trong AppMaster, một nền tảng no-code được thiết kế để hợp lý hóa việc phát triển các ứng dụng web, thiết bị di động và phụ trợ.

Nền tảng của AppMaster được trang bị một loạt thành phần cho phép người dùng tạo hầu như các mô hình dữ liệu, logic nghiệp vụ, thành phần giao diện và các yếu tố quan trọng khác cần thiết trong quá trình phát triển các ứng dụng hiện đại. Quy tắc ngang là một trong những thành phần giao diện người dùng quan trọng trên nền tảng AppMaster có thể được triển khai dễ dàng bằng chức năng drag and drop đơn giản. Với những lợi ích mà phần tử này mang lại, Quy tắc ngang có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng được tạo bằng AppMaster. Ví dụ: chúng có thể được sử dụng để phân biệt giữa các phần khác nhau trên trang web, chẳng hạn như đầu trang, chân trang và khu vực nội dung hoặc giúp sắp xếp các trang khác nhau trên ứng dụng di động, bao gồm cài đặt, thông tin và màn hình tương tác.

Thêm Quy tắc ngang trong giao diện của AppMaster là một quá trình dễ dàng, có thể được thực hiện nhanh chóng bằng cách sử dụng danh sách thành phần trên khung thiết kế của ứng dụng. Thông qua hành động drag and drop đơn giản, người dùng có thể dễ dàng kết hợp phần tử Quy tắc ngang vào ứng dụng của mình và sửa đổi các thuộc tính của nó, chẳng hạn như chiều rộng, chiều cao, màu sắc và vị trí để phù hợp với yêu cầu thiết kế cụ thể của họ. Các chức năng thiết kế giao diện người dùng mạnh mẽ của AppMaster tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp liền mạch các thành phần này vào một loạt các mẫu thiết kế, đảm bảo rằng có thể đạt được việc sử dụng Quy tắc ngang một cách nhất quán và hiệu quả trên nhiều ứng dụng khác nhau.

Về cơ bản, Quy tắc ngang góp phần thực hiện tốt các phương pháp thiết kế giao diện người dùng ưu tiên trải nghiệm người dùng. Nghiên cứu được thực hiện bởi Nielsen Norman Group (một công ty nghiên cứu trải nghiệm người dùng có uy tín) chỉ ra rằng, trung bình, người dùng có xu hướng chỉ đọc 20% nội dung trên một trang web. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do việc tổ chức và cấu trúc thông tin được trình bày kém. Việc sử dụng Quy tắc ngang làm dấu phân cách có thể nâng cao đáng kể trải nghiệm đọc cho người dùng và khiến họ tương tác với nội dung, cuối cùng góp phần vào sự thành công của ứng dụng.

Hơn nữa, việc kết hợp Quy tắc ngang trong các ứng dụng được phát triển bằng AppMaster không cản trở hiệu suất hoặc gây ra bất kỳ trở ngại nào đối với khả năng tương thích đa nền tảng. Điều này là do AppMaster tạo ra các ứng dụng bằng cách sử dụng các khung và ngôn ngữ lập trình hiện đại, chẳng hạn như Go (golang) cho các ứng dụng phụ trợ, Vue3 và JavaScript/TypeScript cho các ứng dụng web cũng như Kotlin, Jetpack Compose cho Android và SwiftUI cho các ứng dụng iOS. Do đó, việc sử dụng Quy tắc ngang trong thiết kế giao diện người dùng có thể được thực hiện với hiệu quả và độ tin cậy tối đa, khai thác tối đa tiềm năng của chúng trong việc trình bày giao diện có cấu trúc và tổ chức tốt cho người dùng cuối.

Tóm lại, Quy tắc ngang đóng một vai trò quan trọng trong thiết kế giao diện người dùng, đóng vai trò như một khối xây dựng không thể thiếu giúp cấu trúc và tổ chức các phần chức năng và nội dung đa dạng một cách hiệu quả. Được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng web, thiết bị di động và phụ trợ được tạo bằng nền tảng no-code AppMaster, Quy tắc ngang giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cho phép người dùng tiếp thu và hiểu thông tin một cách dễ dàng. Là một Thành phần giao diện người dùng, Quy tắc ngang không thể thiếu trong bộ công cụ của các nhà phát triển ứng dụng hiện đại, đảm bảo cải thiện tổ chức và sự rõ ràng cho người dùng cuối, đồng thời góp phần vào thành công chung của ứng dụng.