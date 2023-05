디지털 환경은 크게 발전했으며 이제 우리는 No-Code Generation의 출현을 목격하고 있습니다. 역사적으로 컴퓨터 사용 방법을 아는 근로자와 그렇지 않은 근로자 사이에 '디지털 격차'가 존재했습니다. 현대의 디지털 네이티브는 컴퓨터 기술과 함께 성장했지만 대다수는 여전히 소프트웨어 엔지니어링, 컴퓨터 과학 및 통계와 같은 특정 분야에 대한 숙련도가 부족했습니다.

그러나 최근 몇 년 동안 더 많은 젊은이들이 일상 업무를 위해 컴퓨팅의 힘을 활용하는 데 점점 더 능숙해짐에 따라 상당한 변화가 있었습니다. 액세스 가능한 no-code platforms 의 급증으로 인해 우리는 이제 새로운 디지털 격차를 목격하고 고급 기술 세트가 기본적인 컴퓨터 사용 능력에서 뛰어난 전문 지식으로 확장되는 시대를 재정의하고 있습니다.

같은 오늘날의 no-code 도구는 복잡한 작업을 단순화하고 생산성을 향상시킵니다. Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

Roblox 및 Minecraft 포함한 애플리케이션은 아이들이 기술을 사용하여 전체 가상 세계를 만들 수 있는 능력을 제공하여 새로운 학습 경험에 대한 열망을 불러일으킵니다. 그 결과, 컴퓨터 과학에 대한 AP(Advanced Placement) 시험이 2010년 20,000건에서 최근 몇 년 동안 70,000건 이상으로 증가했습니다. 컴퓨터 과학은 주요 대학에서 최고의 전공이 되었으며 매년 수백 명의 신입생을 유치하고 있습니다.

이러한 변화는 오늘날 인력의 데이터 분석 및 엔지니어링 기술에 대한 수요 증가와 일치합니다. 디지털 도구에 대한 전문적인 숙련도가 비즈니스 성공에 점점 더 중요해짐에 따라 기본 컴퓨터 사용 능력과 고급 디지털 적성 사이의 격차는 계속해서 벌어질 것입니다.

과거와 달리 오늘날 매장 관리자는 판매 데이터를 Excel 스프레드시트에 업로드할 수 있을 뿐만 아니라 여러 온라인 도구를 통합하여 전자 상거래 매장을 개발하고 no-code 데이터 플랫폼에서 고객 평생 가치를 계산하고 이메일 서비스를 사용하여 마케팅 캠페인을 사용자 지정할 수 있습니다. . 이 수준의 디지털 유창함은 생산성과 혁신의 기준을 높일 수 있는 No-Code Generation의 능력을 보여줍니다.

원격 교육과 같은 전례 없는 문제로 인해 오늘날의 학생들은 컴퓨터 활용 능력이 더욱 향상되었습니다. 그 결과는 원격 작업에 더 능숙하고 복잡한 문제를 해결하기 위해 컴퓨팅 기술을 활용하는 데 능숙한 적응력 있고 기술에 정통한 개인의 세대입니다.

No-Code 세대의 부상은 글로벌 생산성에 큰 영향을 미치고 혁신을 새로운 차원으로 끌어올릴 것입니다. 어린이와 청소년이 AppMaster 와 같은 no-code 플랫폼을 계속 활용함에 따라 삶을 크게 개선하고 시간을 절약하며 전 세계적으로 디지털 격차를 해소할 수 있습니다.