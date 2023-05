デジタル ランドスケープは大きく進化し、今ではNo-Code世代の出現を目の当たりにしています。歴史的に、コンピューターの使い方を知っている労働者とそうでない労働者との間には「デジタル格差」が存在していました。現代のデジタル ネイティブはコンピューター テクノロジと共に育ちましたが、大多数はソフトウェア エンジニアリング、コンピューター サイエンス、統計などの特定の分野の習熟度が不足していました。

しかし、近年では、より多くの若者がコンピューティングの力を日常業務に活用することにますます熟達しているため、大きな変化が見られます。アクセス可能なno-code platformsの急増に後押しされて、私たちは現在、新しいデジタル デバイドを目撃しており、高度なスキル セットが基本的なコンピューター リテラシーから優れた専門知識にまで拡大する時代を再定義しています。

Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.今日のno-codeツールは、複雑なタスクを簡素化し、生産性を高めます。 Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

RobloxやMinecraftなどのアプリケーションは、テクノロジーを使用して仮想世界全体を作成する能力を子供たちに与え、新しい学習体験への欲求を刺激します。その結果、コンピュータ サイエンスの Advanced Placement テストは、2010 年の 20,000 から近年では 70,000 以上に増加しました。コンピューター サイエンスは、主要な大学でトップの専攻となり、毎年何百人もの新入生を引き付けています。

これらの変化は、今日の従業員の間でデータ分析とエンジニアリング スキルに対する需要が高まっていることと一致しています。ビジネスの成功にとって、デジタル ツールの専門的な習熟度がますます重要になるにつれて、基本的なコンピューター リテラシーと高度なデジタル適性との間のギャップは拡大し続けるでしょう。

過去とは異なり、今日のストア マネージャーは、販売データをExcelスプレッドシートにアップロードするだけでなく、複数のオンライン ツールを統合して e コマース ストアを開発し、 no-codeデータ プラットフォームで顧客の生涯価値を計算し、メール サービスを使用してマーケティング キャンペーンをカスタマイズする場合があります。 .このレベルのデジタル流暢さはNo-Code Generation が生産性とイノベーションの基準を引き上げる能力を示しています。

遠隔教育などの前例のない課題により、今日の学生はさらにコンピューターの知識を深めることを余儀なくされています。その結果、リモート ワークに習熟し、コンピューティング テクノロジを利用して複雑な問題を解決するスキルを備えた、順応性がありテクノロジに精通した世代が生まれます。

No-Code世代の台頭は、世界の生産性に大きな影響を与え、イノベーションを新たな高みへと押し上げます。子供や若者がAppMasterのようなno-codeプラットフォームを活用し続けることで、生活が大幅に改善され、時間が節約され、世界規模でデジタル デバイドが解消されます。