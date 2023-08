Palo Alto Networks তার উদ্ভাবনী CI/CD সিকিউরিটি মডিউল চালু করেছে যার লক্ষ্য সম্পূর্ণ সফটওয়্যার উৎপাদন চক্র জুড়ে নিরাপত্তা সমৃদ্ধ করা। সমাধানটি প্রিজমা ক্লাউডের সিএনএপিপি প্ল্যাটফর্ম কোড-টু-ক্লাউড কার্যকারিতার সাথে একত্রিত করা হয়েছে।

প্রিজমা ক্লাউড CI/CD ইকোসিস্টেম রক্ষা করার জন্য একটি সক্রিয় নিরাপত্তা অবস্থান গ্রহণ করে, কার্যকরভাবে পরিশ্রমী সফ্টওয়্যার রচনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য ওপেন-সোর্স সংবেদনশীলতার মোকাবিলা করে, যেমনটি কোম্পানি তার ব্লগ পোস্টে হাইলাইট করেছে।

এই গতিশীল সমাধানটি সিআই/সিডি পাইপলাইন, বিশেষ করে দৃশ্যমানতা-সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সুরক্ষার সাথে আসা অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখে চালিত হয়েছে। উন্নয়ন পরিবেশে কাজ করা বিভিন্ন তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশন এবং সরঞ্জামগুলি নিরাপত্তা দলগুলির জন্য সঠিক কনফিগারেশন নিশ্চিত করা কঠিন করে তোলে। পালো অল্টো নেটওয়ার্কের প্রিজমা ক্লাউডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অঙ্কুর শাহ এই উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।

সাইডারের ক্ষমতার একীকরণের মাধ্যমে, এখন কার্যকরভাবে CI/CD পরিবেশ সুরক্ষিত করা সম্ভব। এটি প্রিজমা ক্লাউড গ্রাহকদের পৃথক সরঞ্জামগুলির জন্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা দিয়ে সজ্জিত করে, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়াগুলির একটি দৃশ্য উপস্থাপনা প্রদান করে এবং দুর্বলতা সনাক্তকরণ এবং প্রতিকারে সহায়তা করে, শাহ বলেছেন।

ইন্টিগ্রেটেড CI/CD সিকিউরিটি মডিউল নিরাপত্তা এবং DevOps টিমের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে, যা অ্যাপ্লিকেশন লাইফসাইকেল জুড়ে নিরাপত্তা কার্যকারিতা বাড়ায়। কোম্পানিটি মডিউলের কর্তৃত্বকে আন্ডারলাইন করে এই সমবায় প্রক্রিয়ার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে।

এই নতুন মডিউলটি, বিদ্যমান প্রিজমা ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের সাথে একত্রিত হলে, সিক্রেটস স্ক্যানিং, সফ্টওয়্যার কম্পোজিশন অ্যানালাইসিস এবং কোড সিকিউরিটি হিসাবে পরিকাঠামোর মতো বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে নিয়ে আসে। ফলস্বরূপ, সংস্থাগুলি সমগ্র সফ্টওয়্যার বিতরণ প্রক্রিয়া জুড়ে নিরাপত্তা এবং ঝুঁকি এড়ানোর উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করতে পারে।

Palo Alto Networks এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যে এই একীকরণ সক্ষম করে যা বিচ্ছিন্ন সমাধানগুলি নিজেরাই অর্জন করতে পারে না - একটি ব্যাপক এবং সমন্বিত নিরাপত্তা কৌশল। পালো অল্টো নেটওয়ার্কের এই উন্নয়নগুলি সিআই/সিডি সুরক্ষায় একটি নতুন মান স্থাপন করেছে, কারণ এটি AppMaster 's robust no-code solution, known for its comprehensive safeguarding functionality.