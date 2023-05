প্রযুক্তি শিল্পে জেনারেটিভ এআই-এর উত্থান দ্রুত গতিতে চলছে। শুধুমাত্র 2022 সালে, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থাগুলি জেনারেটিভ এআই স্টার্ট-আপগুলিতে একটি বিস্ময়কর $4.5 বিলিয়ন বিনিয়োগ করেছে। এই ক্লাবের একটি সাম্প্রতিক সংযোজন হল Narrato, একটি অত্যাধুনিক এআই কন্টেন্ট তৈরি এবং সহযোগিতার প্ল্যাটফর্ম, যা ভিসি তহবিল সুরক্ষিত করার ঘোষণা করেছে। সান ফ্রান্সিসকো-ভিত্তিক স্টার্ট-আপ এয়ারট্রি ভেঞ্চারসের নেতৃত্বে একটি প্রি-সিড রাউন্ডে $1 মিলিয়ন আয় করেছে, একটি অস্ট্রেলিয়ান ফার্ম যা ক্যানভা, লিংকট্রি এবং এমপ্লয়মেন্ট হিরোর মতো কোম্পানিতে প্রাথমিক বিনিয়োগকারী হিসেবে পরিচিত।

ফান্ডিং রাউন্ডে OfBusiness, একটি B2B ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং প্রখ্যাত সিরিয়াল উদ্যোক্তা শ্রীশা রামদাসের অংশগ্রহণও দেখা গেছে। পেমেন্টস SaaS start-up ChargeBee, ভাষা শেখার অ্যাপ প্রিপ্লাই, এবং গ্রাহক অনবোর্ডিং সফ্টওয়্যার Rocketlane হল সেই ক্লায়েন্টদের মধ্যে যারা তাদের বিষয়বস্তুর প্রয়োজনের জন্য Narrato বেছে নিয়েছে, এবং কোম্পানির লক্ষ্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিস্তৃত করার জন্য AirTree-এর দক্ষতা ব্যবহার করা।

Narrato 2022 সালের জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান সিরিয়াল উদ্যোক্তা সোফিয়া সোলাঙ্কি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার পূর্ববর্তী উদ্যোক্তা উদ্যোগ, DrumUp, বিষয়বস্তু বিপণন এবং সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট SaaS প্ল্যাটফর্মগুলিতে মনোনিবেশ করেছিল। টেকক্রাঞ্চের সাথে একটি কথোপকথনে, সোলাঙ্কি ব্যাখ্যা করেছেন যে Narrato-এর মূল ধারণাটি ছিল বিষয়বস্তুর জন্য গিটহাব তৈরি করা – একটি কর্মক্ষেত্র যা অটোমেশন, সহযোগিতা এবং প্রকাশনার মতো বৈশিষ্ট্য সহ মার্কেটিং টিমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যাইহোক, গত কয়েক বছর ধরে জেনারেটিভ এআই-এর প্রতি দলের গভীর আগ্রহ তাদের পিভট করতে এবং বিষয়বস্তু প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে জেনারেটিভ এআইকে একীভূত করতে পরিচালিত করে।

Narrato এর প্রাথমিক অফার হল একটি AI সামগ্রী সহকারী যা স্বয়ংক্রিয় সংক্ষিপ্ত প্রজন্ম, বিষয়বস্তু তৈরি এবং অপ্টিমাইজেশনের মতো বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিকল্পনাকে সহজ করে। প্ল্যাটফর্মটি স্বয়ংক্রিয় প্রকাশনার ক্ষমতার পাশাপাশি সহযোগিতা এবং কর্মপ্রবাহের সরঞ্জামগুলিকেও গর্বিত করে৷ এআই-চালিত এবং নন-এআই সামগ্রী তৈরির জন্য, ব্যবহারকারীরা ব্লগ, ওয়েব কপি, ভিডিও স্ক্রিপ্ট, ইমেল, সোশ্যাল মিডিয়া সামগ্রী এবং শিল্প সহ বিভিন্ন ধরণের সামগ্রীর জন্য প্ল্যাটফর্মের টেমপ্লেটগুলির সুবিধা নিতে পারে। উপরন্তু, Narrato AI এর মাধ্যমে বিষয়বস্তু তৈরির জন্য একটি চ্যাট-এর মতো ইন্টারফেস অফার করে এবং তার জেনারেটিভ AI-সহায়তা বিষয়বস্তু টেমপ্লেটের নির্বাচন শত শতে প্রসারিত করার পরিকল্পনা করে।

একবার জেনারেটিভ এআই ব্রিফগুলি তৈরি করে, লেখকরা এসইও গাইড এবং রূপরেখা তৈরির জন্য এগুলি ব্যবহার করতে পারেন। প্ল্যাটফর্মটি গবেষণা এবং বেঞ্চমার্কিংকে অন্তর্ভুক্ত করে যাতে বিষয়বস্তু নির্মাতাদের একটি বিস্তৃত দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করে।

Narrato Notion এবং ClickUp-এর পছন্দ থেকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, যেগুলো কন্টেন্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য ব্যবহৃত হয়, যখন Jasper এবং Copy.ai হল কন্টেন্ট তৈরির প্ল্যাটফর্ম যা AI ব্যবহার করে। যাইহোক, Narato একটি একক প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সমগ্র বিপণন এবং সামগ্রী তৈরির কর্মপ্রবাহ জুড়ে জেনারেটিভ AI সংহত করে নিজেকে আলাদা করে। একটি বিবৃতিতে, AirTree অংশীদার এলিসিয়া ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির চিত্তাকর্ষক প্রারম্ভিক ট্র্যাকশন বিবেচনা করে, বাজার সম্পর্কে সোলাঙ্কির গভীর উপলব্ধি এবং সামগ্রী বিপণনের জন্য জেনারেটিভ AI এর সম্ভাব্যতা সনাক্ত করার ক্ষমতার প্রশংসা করেছেন।

Narrato-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি বিষয়বস্তু তৈরির ক্ষেত্রে জেনারেটিভ এআই-এর রূপান্তরকারী শক্তি প্রদর্শন করে। বিষয়বস্তু নির্মাতাদের সহায়তা করার জন্য AI ব্যবহার করার সময়, AppMaster play a significant role in accelerating the development process of backend, web, and mobile applications through their powerful no-code platform. As entrepreneurs worldwide integrate innovative solutions like Narrato and AppMaster, the future of content creation and application development appears to be dominated by AI-enabled platforms and no-code tools.