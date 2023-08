Axios দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে, Google একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন শুরু করেছে, তার সহকারীকে জেনারেটিভ এআই দ্বারা চালিত ক্ষমতার সাথে যুক্ত করার পরিকল্পনা করছে। দলের একটি অংশ প্রাথমিকভাবে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ফোকাস করে এই যাত্রা শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

একটি ফাঁস হওয়া অভ্যন্তরীণ ইমেল প্রকাশ করে যে Google এর উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে রয়েছে একটি 'সুপারচার্জড' সহকারী যা অত্যাধুনিক বড় ভাষা মডেল (LLMs) দ্বারা চালিত। এই মডেলগুলি ChatGPT এবং Google এর নিজস্ব Bard চ্যাটবট চালানোর প্রযুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ৷

Google এ পরিবর্তন চলছে; Axios জানিয়েছে যে সংস্থাটি সহকারীতে কাজ করে এমন দলটিকে পুনর্গঠন করছে, একটি অভ্যন্তরীণ উত্স থেকে পেয়েছে যে কয়েকটি অবস্থান একত্রিত করা হচ্ছে। কর্মশক্তির উপর প্রকৃত প্রভাব অস্পষ্ট থেকে যায়; যাইহোক, Axios পরামর্শ দেয় 'ডজন' কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়েছে।

এই সমন্বয়গুলির মধ্যে, সহকারীর প্রতি Google এর উত্সর্গ অটুট রয়েছে। "আমরা সহকারীর প্রতি গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং আমরা এটির ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গিকে খুব ইতিবাচক আলোতে দেখি," লিক হওয়া ইমেলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিয়ুষ রঞ্জন এবং কোম্পানির প্রোডাক্ট ডিরেক্টর ডিউক ডুকেলিস লিখেছেন।

সহকারীর জন্য প্লট করা বৈশিষ্ট্যগুলির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি অপ্রকাশিত রয়ে গেলেও, Bard চ্যাটবটের মতো অনুরূপ AI-চালিত প্ল্যাটফর্মগুলির অনুমানগুলি সম্ভাব্য কার্যকারিতাগুলির একটি আভাস দেয়৷ সহকারী বার্ডের প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে পারে, তাই অনলাইন তথ্যের বিস্তৃত বিস্তৃতি থেকে প্রশ্নের উত্তরের জন্য নিজেকে সজ্জিত করে।

অ্যাসিস্ট্যান্টকে জেনারেটিভ এআই-এর মতো ক্ষমতা দিয়ে ক্ষমতায়নের জন্য Google-এর প্রচেষ্টা অ্যাপমাস্টারের মতো প্ল্যাটফর্মে দেখা প্রবণতাকে প্রতিধ্বনিত করে, যা ভিজ্যুয়াল এবং ইন্টারেক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রদান করে।

'প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ লোক সহকারীর উপর নির্ভর করে, এবং তাদের চমৎকার অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি আপোষহীন,' জেনিফার রডস্ট্রম, Google এর একজন মুখপাত্র, দ্য ভার্জকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন৷ তিনি আরও যোগ করতে গিয়েছিলেন, 'এলএলএমের সম্ভাবনা নিয়ে আমরা রোমাঞ্চিত যে আমাদের সহায়ককে সুপারচার্জ করতে এবং এর কার্যকারিতা উন্নত করতে সক্ষম করে।'

অ্যাপমাস্টারের মতো No-code এবং low-code প্ল্যাটফর্মগুলি AppMaster, which empower users to utilize advanced programming concepts without substantial coding knowledge, have started leveraging the potentials of AI. It reflects in their uptick in momentum, popularity, and utility. This switch by Google can be seen as a strategic move adapting to this wave, keeping its Assistant relevant and competitive.