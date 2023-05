Airtable নিশ্চিত করেছে যে এর তিনজন নির্বাহী-স্তরের নেতা 254 কর্মচারীর ছাঁটাইয়ের মধ্যে কোম্পানি ত্যাগ করেছেন, যা 20% কর্মীদের হ্রাস গঠন করেছে। প্রস্থানের মধ্যে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, প্রধান লোক কর্মকর্তা এবং প্রধান পণ্য কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত। এই কৌশলগত পদক্ষেপটি আরও সুগমিত এক্সিকিউশন মোডে মনোনিবেশ করার কোম্পানির সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

চিফ রেভিনিউ অফিসার, শেঠ শ, পিটার ডেং চিফ প্রোডাক্ট অফিসার হিসাবে বোর্ডে আসার আগে 2020 সালের নভেম্বরে Airtable যোগ দিয়েছিলেন। জোহানা জ্যাকম্যান 2021 সালের মে মাসে চিফ পিপল অফিসারের ভূমিকা গ্রহণ করেন, যার লক্ষ্য ছিল এক বছরের মধ্যে কোম্পানির হেডকাউন্ট দ্বিগুণ করে 1,000 করা। তিনজন নির্বাহীর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে প্রস্থানের ফলে তারা ট্রানজিশন পর্বের মাধ্যমে কোম্পানিকে পরামর্শ দিতে থাকবে।

একজন অফিসিয়াল কোম্পানির মুখপাত্র নির্বাহীদের বিচ্ছেদ বেতন দেওয়া হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন, তবে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে অভ্যন্তরীণ কর্মচারীরা পদে সফল হবেন। শুক্রবারের জন্য নির্ধারিত একটি আসন্ন অল-হ্যান্ড মিটিংয়ের সময় আরও বিশদ প্রকাশ করা হবে।

এই স্কেলে এক্সিকিউটিভদের প্রস্থান একটি বিরল ঘটনা, বিশেষ করে যখন একটি কোম্পানি উল্লেখযোগ্যভাবে কাটছাঁট করছে। যাইহোক, Airtable CEO এবং প্রতিষ্ঠাতা, Howie Liu, TechCrunch দ্বারা প্রাপ্ত কর্মীদের একটি ইমেলে জোর দিয়েছিলেন যে এই সিদ্ধান্তটি একটি সংকীর্ণ ফোকাসের দিকে কোম্পানির পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া। এটি 10 বছরের অস্তিত্বের সময় Airtable এর প্রথম ছাঁটাই।

লিউ-এর ইমেল প্রকাশ করে যে Airtable-এর অক্টোবরে সংযুক্ত অ্যাপের মাধ্যমে এন্টারপ্রাইজ ক্লায়েন্টদের ক্যাপচার করার পরিকল্পনার ঘোষণা এই কৌশলটির অগ্রভাগে রয়েছে। যদিও এয়ারটেবলের প্রাথমিক সাফল্য বটম-আপ গ্রহণের দ্বারা উত্সাহিত হয়েছিল, এটি এখন এই পথটি অনুসরণ করার জন্য সংস্থানগুলিকে পুনর্নির্দেশ করছে। কোম্পানী বড় এন্টারপ্রাইজ কোম্পানীতে টার্গেট করা এবং সম্প্রসারণের উপর মনোনিবেশ করার পরিকল্পনা করেছে, যাদের কমপক্ষে 1,000 পূর্ণ-সময়ের কর্মী রয়েছে, যেখানে এর সংযুক্ত অ্যাপস দৃষ্টি সবচেয়ে আলাদা মান প্রদান করতে পারে।

এক্সিকিউটিভ এক্সিট ছাড়াও, ইমেলটিতে আরও বলা হয়েছে যে Airtable বিপণন মিডিয়া, রিয়েল এস্টেট, ব্যবসায়িক প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস করেছে। লিউ এর বার্তা বর্ণনা করে কিভাবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কোম্পানির দ্রুত বৃদ্ধি, একবারে অনেক বেশি অর্জন করার চেষ্টা করে, তাদের প্রসারিত করে ফেলেছে। নতুন পদ্ধতিতে বিনিয়োগের উপর সর্বাধিক রিটার্ন সহ অঞ্চলগুলিতে সংস্থান বরাদ্দ করার সময় বৃদ্ধিতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়। সংস্থাটি আশ্বস্ত করে যে তার $735 মিলিয়ন সিরিজ এফ তহবিল এখনও অক্ষত রয়েছে এবং একজন মুখপাত্র স্পষ্ট করেছেন যে Airtable উচ্চাভিলাষী রয়ে গেছে এবং তার নতুন দিকটি কার্যকর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অধিকন্তু, মুখপাত্র বলেছেন যে কোম্পানির এন্টারপ্রাইজ সেগমেন্ট, যা তার বেশিরভাগ রাজস্ব তৈরি করে, 100% YoY বৃদ্ধি দেখাচ্ছে।

বৃহৎ এন্টারপ্রাইজ ক্লায়েন্টদের দিকে স্থানান্তরিত ফোকাস প্রযুক্তি শিল্পে low-code এবং no-code সলিউশনের দিকে প্রতিধ্বনিত করে যেমন AppMaster 's platform, which expedites the development process and enables streamlined execution of business processes. AppMaster offers a customizable and comprehensive low-code, no-code solution for web, mobile, and backend applications, allowing businesses of all sizes to scale their operations efficiently.