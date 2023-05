no-code শিল্পের জন্য একটি বড় অগ্রগতিতে, অ্যাপি পাই, no-code সমাধানের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রদানকারী, তার ভয়েস-চালিত No-Code টেক্সট-টু-অ্যাপ জেনারেটরের ওপেন বিটা ঘোষণা করেছে। অ্যাপ তৈরি করা সাশ্রয়ী এবং সবার কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করার প্রতিশ্রুতির জন্য পরিচিত, Appy Pie-এর ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড টেক্সট-টু-অ্যাপ জেনারেটর ব্যবহারকারীদের তাদের কোডিং জ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, বা বাজেটের সীমাবদ্ধতা নির্বিশেষে স্থানীয় অ্যান্ড্রয়েড বা iOS মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বিকাশ করতে দেয়।

অ্যাপের উন্নয়নকে আরও গণতান্ত্রিক করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, নতুন ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড জেনারেটর প্রাকৃতিক ভাষা বোঝা/প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (NLU/NLP) এবং Appy Pie-এর মালিকানাধীন AI এবং ML অ্যালগরিদম ব্যবহার করে। এটি ব্যবহারকারীদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে এবং শুধুমাত্র তাদের ভয়েস ব্যবহার করে তাদের ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করতে সক্ষম করে।

Appy Pie এর আসল no-code অ্যাপ মেকারের মাধ্যমে 10 মিলিয়ন ব্যবহারকারী ইতিমধ্যেই অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছেন। কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও, অভিনব গিরধর, ন্যূনতম প্রযুক্তিগতভাবে প্রবণ ব্যক্তিদের জন্য অ্যাপ তৈরিকে সহজ করে খেলার ক্ষেত্র সমতল করার জন্য তাদের মিশন পুনর্ব্যক্ত করেছেন:

এখন, একটি দুর্দান্ত ধারণার সাথে যে কেউ এটিকে বাড়তে এবং বিকাশ লাভ করতে দেখার জন্য লড়াই করার সুযোগ রয়েছে কারণ তারা কেবল তাদের ভয়েসের মাধ্যমে সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তিতে ট্যাপ করতে এবং সুবিধা নিতে পারে।

ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড No-Code টেক্সট-টু-অ্যাপ জেনারেটরটি MEAN স্ট্যাক প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে যাতে একটি পেটেন্ট-পেন্ডিং drag-and-drop ইন্টারফেস রয়েছে। ব্যবহারকারীরা অ্যালেক্সা বা কর্টানা বা তাদের স্মার্টফোনের মতো ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড ডিভাইসগুলি ব্যবহার করে একটি অ্যাপ তৈরি করতে, এটি কাস্টমাইজ করতে, পরীক্ষা করতে এবং এমনকি Google Play এবং অ্যাপ স্টোরে তালিকাভুক্ত করতে পারে।

Appy Pie এর ভয়েস-ড্রাইভেন No-Code টেক্সট-টু-অ্যাপ জেনারেটর ব্যবহার করে একটি অ্যাপ তৈরি করার প্রক্রিয়ায় তিনটি সহজ ধাপ রয়েছে:

প্রথাগত অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ হতে পারে, প্রায়শই অ্যাপ্লিকেশনটি উৎপাদনে পেতে চার থেকে 12 মাস সময় লাগে। Appy Pie-এর আসল no-code অ্যাপ মেকারের মাধ্যমে, গ্রাহকরা দৈনিক ভিত্তিতে 8,000 থেকে 10,000 অ্যাপ তৈরি করে। ভয়েস-চালিত No-Code টেক্সট-টু-অ্যাপ জেনারেটর ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে চলমান উন্নতি এবং পরিমার্জনের জন্য বছরের শেষ পর্যন্ত তার উন্মুক্ত বিটা ফেজ বজায় রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

no-code সলিউশনে ভয়েস-চালিত প্রযুক্তির প্রবর্তন মোবাইল এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জগতকে আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সাশ্রয়ী করে তোলে, ব্যবসা এবং উদ্যোক্তাদের বৃদ্ধি এবং সফল হওয়ার আরও বেশি সুযোগ প্রদান করে।