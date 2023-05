যেহেতু no-code এবং low-code প্ল্যাটফর্মগুলি গতি অর্জন করতে থাকে, তারা নন-ডেভেলপার 'নাগরিক বিকাশকারীদের' বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বিকাশ এবং চালু করতে সক্ষম করে। এই উদীয়মান প্রবণতা সিআইওদের এই প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য আরও পরিশীলিত শাসন এবং সম্মতি সমাধানগুলি সন্ধান করতে প্ররোচিত করছে। Betty Blocks, একটি নেতৃস্থানীয় no-code অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, এর সেন্ট্রালাইজড সিটিজেন ডেভেলপার কমান্ড সেন্টারের সাথে এই উদ্বেগগুলি সমাধান করার লক্ষ্য।

Betty Blocks সিইও ক্রিস ওবডাম বলেছেন যে অনেক ব্যবসা low-code এবং no-code প্ল্যাটফর্মের সুবিধা চিনতে শুরু করেছে। এই প্ল্যাটফর্মগুলি সমস্যা-সমাধানে একটি সংস্থার ব্যবসায়িক সমাপ্তি জড়িত করে উদ্ভাবনের প্রতি সংস্থাগুলির দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করতে পারে। যাইহোক, ওবডাম স্বীকার করেছেন যে শাসন এবং সম্মতির জন্য অনুপস্থিত সমর্থন একটি সমস্যা রয়ে গেছে।

no-code অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে শাসন এবং সম্মতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য, Betty Blocks একটি গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক প্রয়োগ করে এবং ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে। এর মধ্যে রয়েছে নাগরিক উন্নয়ন নীতি এবং নির্দেশিকা বজায় রাখা, সংস্থানগুলি একত্রিত করা এবং সরবরাহ করা, নাগরিক বিকাশকারীদের জন্য ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করা, প্রশিক্ষণ এবং কমিউনিটি বিল্ডিং, সেইসাথে অ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম এবং সিস্টেমগুলি পরিচালনা করা।

অধিকন্তু, Betty Blocks একটি কেন্দ্রীভূত নাগরিক বিকাশকারী কমান্ড সেন্টার তৈরি করার পরামর্শ দেয়, যা একটি সংস্থার নাগরিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য কেন্দ্রীয় দায়বদ্ধতার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে, সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করে। এই কমান্ড সেন্টার, প্রায়শই আইটি বিভাগের মধ্যে অবস্থিত, নিশ্চিত করে যে নাগরিক উন্নয়ন কার্যক্রম অন্যান্য সাংগঠনিক অংশগুলির প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে এবং অন্যান্য সিস্টেমের সাথে নির্বিঘ্নে একত্রিত হয়।

নাগরিক বিকাশকারীরা কীভাবে তাদের কাজ তৈরি করে তা নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি, Betty Blocks সেন্ট্রালাইজড সিটিজেন ডেভেলপার কমান্ড সেন্টারের লক্ষ্য হল পুরো উন্নয়ন প্রক্রিয়া জুড়ে, নাগরিক-পরিকল্পিত অ্যাপগুলির বিকাশ থেকে শুরু করে পরীক্ষা, লঞ্চ এবং পরিচালনা পর্যন্ত প্রশাসনকে কার্যকর করা। এই পদ্ধতিটি গ্যারান্টি দেয় যে no-code অ্যাপ্লিকেশনগুলি নিরাপদে এবং কর্পোরেট নীতি এবং প্রবিধানগুলির সাথে সম্মতিতে নির্মিত হয়েছে৷

no-code অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে শাসনকে সমর্থন করার পাশাপাশি, Betty Blocks একটি বড় এন্টারপ্রাইজ সফ্টওয়্যার কোম্পানির সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে লিগ্যাসি অ্যাপগুলিতে low-code গভর্নেন্স প্রসারিত করার জন্য কাজ করছে। এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হল এন্ড-টু-এন্ড no-code সম্মতি এবং মিশন-ক্রিটিকাল বা লিগ্যাসি অ্যাপ পরিবেশের সাথে নতুন no-code অ্যাপগুলির বিরামহীন ইন্টিগ্রেশন প্রদান করা।

যেহেতু no-code এবং low-code প্ল্যাটফর্মের দ্রুত বৃদ্ধি ব্যবসার জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে, তাই শাসন এবং সম্মতি সম্বোধন করা অ্যাপ্লিকেশনগুলির নিরাপদ এবং স্কেলযোগ্য বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

এই ক্ষেত্রগুলিতে ক্রমাগত অগ্রগতি, অবশেষে আইটি বিভাগগুলির জন্য উদ্বেগ-মুক্ত শাসনের ফলস্বরূপ, low-code এবং no-code অ্যাপ বিকাশের বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ। এটি নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত উদ্ভাবনের দিকে নিয়ে যাবে এবং সমস্ত আকারের ব্যবসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন বিকাশে দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।