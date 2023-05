OutSystems, একটি নেতৃস্থানীয় low-code অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, $9.5 বিলিয়ন মূল্যায়নে সফলভাবে $150 মিলিয়ন নতুন তহবিল সংগ্রহ করেছে। আবদিয়েল ক্যাপিটাল এবং টাইগার গ্লোবাল বিনিয়োগ রাউন্ডের নেতৃত্ব দিয়েছে। যদিও পর্তুগাল এবং ইউএস-ভিত্তিক সফ্টওয়্যার কোম্পানি, যা 2001 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রয়ে গেছে, যথেষ্ট তহবিল তার চিত্তাকর্ষক বৃদ্ধির গতিপথ এবং একটি চূড়ান্ত আইপিওর সম্ভাবনাকে হাইলাইট করে।

ফান্ডিং আউটসিস্টেমসকে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন স্পেসে অন্যান্য প্রধান খেলোয়াড়দের র‍্যাঙ্কে যোগদানের জন্য অবস্থান করে, যেমন AppMaster, which also harnesses the power of low-code and no-code development. OutSystems specializes in low-code app development, differentiating itself from no-code tools by incorporating some coding in conjunction with visual programming interfaces. The company aims to provide useful tools for creating meaningful corporate applications, touting the flexibility and adaptability of low-code solutions in contrast to the limitations of no-code tools.

আউটসিস্টেমস সিইও, পাওলো রোসাডো, সাম্প্রতিক তহবিল ঘোষণার পর গো-টু-মার্কেট (GTM) সক্ষমতা এবং পণ্য উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই কোম্পানির চলমান বিনিয়োগের রূপরেখা দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে ফার্মটি low-code সমাধানের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতিক্রিয়ায় ক্রমাগতভাবে তার R&D এবং GTM ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। আউটসিস্টেমের সাফল্য এই ক্যাপিটাল ইনজেকশনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, এর ভবিষ্যত কর্মক্ষমতার উপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা উচ্চ মূল্যায়নকে সমর্থন করে।

প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে, no-code প্রবক্তারা পরামর্শ দেন যে উন্নয়ন প্রক্রিয়াগুলিতে কোডের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেতে পারে। যাইহোক, আউটসিস্টেমগুলি তার কম-কোড-কেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা no-code এবং কোড-কেন্দ্রিক উভয় পদ্ধতিরই সেরা মিশ্রণ করে। কোম্পানির মূল্য নির্ধারণের মডেলটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা প্রথাগত SaaS থেকে আরও একটি অন-ডিমান্ড সফ্টওয়্যার পদ্ধতিতে ফোকাস স্থানান্তরিত করে। SaaS স্পেসে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের মধ্যে এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়।

low-code মার্কেটের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়তে থাকে AppMaster and OutSystems providing powerful low-code and no-code solutions that are increasing in popularity. High demand and accelerated growth in the no-code and low-code sectors have been consistently reported by startups over the past four to six quarters. With rapid advancements being made in these sectors, the competition is only expected to intensify as companies struggle to keep pace.

আউটসিস্টেমসের সাম্প্রতিক ফান্ডিং রাউন্ড low-code অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট স্পেসের জন্য একটি মাইলফলক নির্দেশ করে, কারণ এটি কোম্পানিকে পাবলিক মার্কেটে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের প্রবেশের জন্য অবস্থান করে। শিল্প জুড়ে ব্যবসার ডিজিটাল রূপান্তর ত্বরান্বিত হওয়ার সাথে সাথে low-code এবং no-code ডেভেলপমেন্টের মতো বহুমুখী পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এগিয়ে থাকা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।