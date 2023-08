Theo báo cáo của Axios, Google đã bắt đầu một sự thay đổi đáng kể, lên kế hoạch truyền cho Trợ lý của mình các khả năng được điều khiển bởi AI tổng quát. Một phần của nhóm được cho là đã bắt tay vào cuộc hành trình này, ban đầu tập trung vào các ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Một email nội bộ bị rò rỉ tiết lộ rằng nguyện vọng của Google bao gồm một Trợ lý 'tăng cường' được cung cấp bởi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến. Các mô hình này giống với công nghệ chạy ChatGPT và chatbot Bard của chính Google.

Các thay đổi đang được tiến hành tại Google; Axios đã báo cáo rằng tổ chức đang tái cấu trúc nhóm làm việc trên Trợ lý, nhận được từ một nguồn nội bộ rằng một số vị trí đang được hợp nhất. Tác động thực sự đối với lực lượng lao động vẫn chưa rõ ràng; tuy nhiên, Axios gợi ý rằng 'hàng chục' nhân viên đã bị sa thải.

Giữa những điều chỉnh này, sự cống hiến của Google cho Trợ lý vẫn không thay đổi. Peeyush Ranjan, Phó chủ tịch Google Assistant và Duke Dukellis, Giám đốc sản phẩm của công ty, viết trong email bị rò rỉ: “Chúng tôi cam kết sâu sắc với Trợ lý và chúng tôi nhìn nhận triển vọng tương lai của nó dưới ánh sáng rất tích cực.

Mặc dù các chi tiết cụ thể của các tính năng được vẽ cho Trợ lý vẫn chưa được tiết lộ, nhưng những suy luận về các nền tảng điều khiển bằng AI tương tự như chatbot Bard sẽ cung cấp một cái nhìn thoáng qua về các chức năng có thể có. Trợ lý có thể khai thác công nghệ của Bard, do đó tự trang bị cho mình nguồn câu trả lời cho các truy vấn từ nguồn thông tin trực tuyến rộng lớn.

Nỗ lực của Google nhằm trao quyền cho Trợ lý của mình với các khả năng tổng quát giống như AI lặp lại các xu hướng được thấy trên các nền tảng phát triển ứng dụng trực quan và tương tác.

Jennifer Rodstrom, phát ngôn viên của Google, trả lời The Verge: "Hàng trăm triệu người dựa vào Trợ lý mỗi tháng và cam kết của chúng tôi là cung cấp cho họ những trải nghiệm tuyệt vời. Cô ấy tiếp tục nói thêm, 'Chúng tôi rất vui mừng về triển vọng LLM cho phép chúng tôi tăng tốc cho Trợ lý và nâng cao hiệu suất của nó.'

