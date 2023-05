Airtable đã xác nhận rằng ba trong số các nhà lãnh đạo cấp điều hành của họ đã rời công ty trong bối cảnh 254 nhân viên bị sa thải, khiến số lượng nhân viên giảm 20%. Những người ra đi bao gồm giám đốc doanh thu, giám đốc nhân sự và giám đốc sản phẩm. Động thái chiến lược này tương quan với quyết định tập trung vào chế độ thực thi hợp lý hơn của công ty.

Giám đốc doanh thu, Seth Shaw, đã gia nhập Airtable vào tháng 11 năm 2020, ngay trước khi Peter Deng lên làm giám đốc sản phẩm. Johanna Jackman đảm nhận vai trò giám đốc nhân sự vào tháng 5 năm 2021, với mục tiêu tăng gấp đôi số lượng nhân viên của công ty lên 1.000 người trong vòng một năm. Sự ra đi được thống nhất chung của cả ba giám đốc điều hành sẽ giúp họ tiếp tục tư vấn cho công ty trong suốt giai đoạn chuyển đổi.

Một phát ngôn viên chính thức của công ty đã từ chối bình luận về việc liệu các giám đốc điều hành có được trả trợ cấp thôi việc hay không, nhưng đã xác nhận rằng các nhân viên nội bộ sẽ kế nhiệm các vị trí này. Thông tin chi tiết sẽ được tiết lộ trong cuộc họp chung tay sắp tới dự kiến vào thứ Sáu.

Sự ra đi của các giám đốc điều hành ở quy mô này là một điều hiếm khi xảy ra, đặc biệt là khi một công ty đang tiến hành cắt giảm đáng kể. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành và người sáng lập Airtable, Howie Liu, đã nhấn mạnh trong một email gửi cho nhân viên mà TechCrunch có được rằng quyết định này là một phản ứng đối với việc công ty chuyển sang tập trung hẹp hơn. Đây là lần sa thải đầu tiên của Airtable trong suốt 10 năm tồn tại của nó.

Email của Liu tiết lộ rằng thông báo vào tháng 10 của Airtable về kế hoạch thu hút khách hàng doanh nghiệp bằng các ứng dụng được kết nối là ưu tiên hàng đầu của chiến lược này. Mặc dù thành công ban đầu của Airtable được thúc đẩy bởi việc áp dụng từ dưới lên, nhưng giờ đây nó đang chuyển hướng các nguồn lực để theo đuổi con đường này. Công ty có kế hoạch tập trung vào việc nhắm mục tiêu và mở rộng trong các công ty doanh nghiệp lớn, có ít nhất 1.000 nhân viên toàn thời gian, nơi mà tầm nhìn ứng dụng được kết nối của nó có thể mang lại giá trị khác biệt nhất.

Ngoài các lần ra đi của giám đốc điều hành, email cũng nói rằng Airtable đã giảm chi tiêu trong một số lĩnh vực, bao gồm phương tiện tiếp thị, bất động sản, công nghệ kinh doanh và cơ sở hạ tầng. Thông điệp của Liu mô tả sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty trong những năm gần đây, được thúc đẩy bởi việc cố gắng hoàn thành quá nhiều việc cùng một lúc, đã khiến họ bị thui chột. Cách tiếp cận mới nhấn mạnh đầu tư mạnh vào tăng trưởng đồng thời phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực có lợi tức đầu tư lớn nhất. Công ty trấn an rằng quỹ Series F trị giá 735 triệu đô la của họ vẫn còn nguyên vẹn và người phát ngôn đã làm rõ rằng Airtable vẫn còn tham vọng và cam kết thực hiện hướng đi mới của mình. Hơn nữa, người phát ngôn tuyên bố rằng phân khúc doanh nghiệp của công ty, tạo ra phần lớn doanh thu, đang cho thấy mức tăng trưởng 100% so với cùng kỳ.

