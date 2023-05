Sự phát triển của AI sáng tạo trong ngành công nghệ đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chỉ riêng trong năm 2022, các công ty đầu tư mạo hiểm đã đầu tư 4,5 tỷ đô la đáng kinh ngạc vào các công ty khởi nghiệp AI sáng tạo. Một sự bổ sung gần đây cho câu lạc bộ này là Narrato, một nền tảng cộng tác và sáng tạo nội dung AI tiên tiến, đã công bố đảm bảo tài trợ cho VC. Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại San Francisco này đã thu về 1 triệu đô la trong vòng sơ tuyển do AirTree Ventures, một công ty của Úc nổi tiếng là nhà đầu tư ban đầu vào các công ty như Canva, Linktree và Employment Hero, dẫn đầu.

Vòng cấp vốn cũng có sự tham gia của OfBusiness, một nền tảng thương mại điện tử B2B và doanh nhân nối tiếp nổi tiếng Shreesha Ramdas. Công ty khởi nghiệp SaaS về thanh toán ChargeBee, ứng dụng học ngôn ngữ Preply và phần mềm giới thiệu khách hàng Rocketlane nằm trong số những khách hàng đã chọn Narrato cho nhu cầu nội dung của họ và công ty đặt mục tiêu sử dụng kiến thức chuyên môn của AirTree để mở rộng khắp Hoa Kỳ.

Narrato được thành lập vào tháng 1 năm 2022 bởi doanh nhân nối tiếp người Úc Sophia Solanki, người có liên doanh kinh doanh trước đây, DrumUp, tập trung vào tiếp thị nội dung và quản lý mạng xã hội nền tảng SaaS. Trong một cuộc trò chuyện với TechCrunch, Solanki giải thích rằng ý tưởng ban đầu của Narrato là xây dựng GitHub cho nội dung – một không gian làm việc được thiết kế cho các nhóm tiếp thị với các tính năng như tự động hóa, cộng tác và xuất bản. Tuy nhiên, sự quan tâm sâu sắc của nhóm đối với AI tổng quát trong vài năm qua đã khiến họ chuyển hướng và tích hợp AI tổng quát vào các giai đoạn khác nhau của quy trình nội dung.

Ưu đãi chính của Narrato là trợ lý nội dung AI giúp đơn giản hóa việc lập kế hoạch với các tính năng như tạo bản tóm tắt tự động, tạo nội dung và tối ưu hóa. Nền tảng này cũng tự hào có các công cụ cộng tác và quy trình làm việc, bên cạnh khả năng xuất bản tự động. Đối với cả việc tạo nội dung dựa trên AI và không phải AI, người dùng có thể tận dụng các mẫu của nền tảng cho nhiều loại nội dung khác nhau, bao gồm blog, nội dung web, tập lệnh video, email, nội dung mạng xã hội và nghệ thuật. Ngoài ra, Narrato cung cấp giao diện giống như trò chuyện để tạo nội dung thông qua AI và có kế hoạch mở rộng lựa chọn các mẫu nội dung được hỗ trợ bởi AI tổng quát lên hàng trăm mẫu.

Sau khi AI tổng quát tạo ra các bản tóm tắt, người viết có thể sử dụng chúng để tạo các hướng dẫn và phác thảo SEO. Nền tảng này cũng kết hợp nghiên cứu và đo điểm chuẩn để giúp người tạo nội dung tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Narrato phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Notion và ClickUp, được sử dụng để quản lý dự án nội dung, trong khi Jasper và Copy.ai là nền tảng tạo nội dung tận dụng AI. Tuy nhiên, Narrato tạo nên sự khác biệt bằng cách tích hợp AI tổng quát trong toàn bộ quy trình tiếp thị và tạo nội dung trong một nền tảng duy nhất. Trong một tuyên bố, đối tác của AirTree, Elicia McDonald, đã ca ngợi sự hiểu biết sâu sắc của Solanki về thị trường và khả năng xác định tiềm năng của AI tổng quát để tiếp thị nội dung, xem xét lực kéo ban đầu đầy ấn tượng của công ty.

Các nền tảng như Narrato thể hiện sức mạnh biến đổi của AI tổng quát trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.