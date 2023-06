KubeMQ gần đây đã tiết lộ một bản cập nhật quan trọng cho Dashboard của nó, biến nó thành một trung tâm chỉ huy bao gồm tất cả để quản lý kết nối vi dịch vụ. Cải tiến này giới thiệu hai tính năng chính - tự động phát hiện và biểu đồ - trang bị cho người dùng thông tin chuyên sâu và khả năng trực quan hóa tại chỗ để tối ưu hóa môi trường vi dịch vụ của họ.

Tính năng tự động phát hiện mới được giới thiệu cung cấp cho người dùng chế độ xem trực quan và theo thời gian thực về các kết nối vi dịch vụ trên KubeMQ Dashboard. Giờ đây, người dùng có thể xác định liền mạch các trình kết nối đóng vai trò là người gửi và người nhận cho từng hàng đợi hoặc kênh. Khả năng hiển thị chi tiết này cho phép người dùng nhanh chóng khắc phục sự cố và nâng cao cơ sở hạ tầng nhắn tin của họ, đồng thời xác định các máy khách hoặc trình kết nối được kết nối với từng nút trong cụm KubeMQ.

Những hiểu biết chi tiết như vậy giúp các nhóm hiểu rõ hơn về hiệu quả của khối lượng công việc cụm, đảm bảo hiệu suất vượt trội và khả năng mở rộng cho kiến ​​trúc vi dịch vụ. Bên cạnh tính năng tự động khám phá, KubeMQ Dashboard hiện kết hợp các biểu đồ, cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về xu hướng hoạt động nhắn tin theo thời gian. Các biểu đồ này hiển thị dữ liệu quan trọng như số lượng tin nhắn và khối lượng dữ liệu vào và ra khỏi môi trường vi dịch vụ.

Bằng cách sử dụng trực quan hóa dữ liệu, người dùng có thể dễ dàng nhận biết xu hướng hiệu suất của các dịch vụ siêu nhỏ của họ, xác định các điểm tắc nghẽn tiềm ẩn và đưa ra quyết định sáng suốt để cải thiện cơ sở hạ tầng nhắn tin của họ. Việc bao gồm tính năng biểu đồ bổ sung thêm tính rõ ràng và minh bạch cho kết nối microservices, đơn giản hóa quy trình giám sát và quản lý hệ thống.

Khi thế giới phát triển ứng dụng bao trùm các giải pháp low-code và no-code, các nền tảng như AppMaster and KubeMQ are paving the way for streamlined processes and efficient management of application infrastructure. With a strong focus on visual design and development, AppMaster provides developers with an innovative approach to creating backend, web, and mobile applications without writing any code lines, thus, enhancing productivity and cost-effectiveness.

Trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng này, bản cập nhật mới nhất cho KubeMQ Dashboard phản ánh nỗ lực đơn giản hóa và tăng cường quản lý vi dịch vụ, cho phép các nhóm tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm ứng dụng đặc biệt cho người dùng cuối của họ.