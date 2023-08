Palo Alto Networks đã ra mắt mô-đun Bảo mật CI/CD cải tiến nhằm tăng cường bảo mật trong toàn bộ chu trình sản xuất phần mềm. Giải pháp được tích hợp vào chức năng code-to-cloud của nền tảng CNAPP của Prisma Cloud.

Prisma Cloud áp dụng vị trí bảo mật chủ động để bảo vệ hệ sinh thái CI/CD, chống lại hiệu quả tính nhạy cảm của nguồn mở trong tương lai thông qua phân tích thành phần phần mềm tỉ mỉ, như công ty đã nhấn mạnh trong bài đăng trên blog của mình.

Giải pháp năng động này đã được thúc đẩy khi đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến việc bảo vệ đường ống CI/CD, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khả năng hiển thị. Nhiều ứng dụng và công cụ của bên thứ ba hoạt động trong môi trường phát triển khiến nhóm bảo mật khó xác nhận cấu hình phù hợp. Ankur Shah, Phó chủ tịch cấp cao của Prisma Cloud tại Palo Alto Networks, đã giải quyết mối lo ngại này.

Thông qua việc tích hợp các khả năng của Cider, giờ đây có thể bảo vệ môi trường CI/CD một cách hiệu quả. Nó trang bị cho người dùng Prisma Cloud khả năng phân tích chuyên sâu cho các công cụ riêng lẻ, cung cấp biểu diễn trực quan về sự tương tác của họ với các ứng dụng khác nhau và hỗ trợ xác định cũng như khắc phục các lỗ hổng, Shah cho biết.

Mô-đun Bảo mật CI/CD tích hợp khuyến khích sự hợp tác tích cực giữa các nhóm bảo mật và DevOps, nâng cao hiệu quả bảo mật trong suốt vòng đời của ứng dụng. Công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế hợp tác này làm cơ sở cho quyền hạn của mô-đun.

Mô-đun mới này, khi được hợp nhất với nền tảng Đám mây Prisma hiện có, sẽ tập hợp các tính năng như Quét bí mật, Phân tích thành phần phần mềm và Cơ sở hạ tầng dưới dạng Bảo mật mã. Kết quả là, các tổ chức có thể tăng cường đáng kể tính bảo mật và tránh rủi ro trong toàn bộ quy trình phân phối phần mềm.

Palo Alto Networks chú ý đến thực tế là sự tích hợp này cho phép điều mà các giải pháp biệt lập không thể tự mình đạt được - một chiến lược bảo mật tích hợp và toàn diện. Những phát triển này từ Palo Alto Networks đã thiết lập một tiêu chuẩn mới về bảo mật CI/CD, vì nó cạnh tranh với AppMaster 's robust no-code solution, known for its comprehensive safeguarding functionality.