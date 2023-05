Trong một bước đột phá lớn đối với ngành công nghiệp no-code, Appy Pie, nhà cung cấp giải pháp no-code hàng đầu, đã công bố bản beta mở của Trình tạo văn bản chuyển văn bản thành ứng dụng No-Code điều khiển bằng giọng nói. Được biết đến với cam kết làm cho việc tạo ứng dụng có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận với mọi người, Trình tạo văn bản thành ứng dụng được kích hoạt bằng giọng nói của Appy Pie cho phép người dùng phát triển các ứng dụng di động Android hoặc iOS gốc bất kể kiến thức mã hóa, kỹ năng kỹ thuật hoặc hạn chế về ngân sách của họ.

Được thiết kế để tiếp tục dân chủ hóa việc phát triển ứng dụng, trình tạo kích hoạt bằng giọng nói mới sử dụng khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên/xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLU/NLP) và các thuật toán AI và ML độc quyền của Appy Pie. Điều này cho phép người dùng khai thác công nghệ tiên tiến và biến ý tưởng của họ thành hiện thực chỉ bằng cách sử dụng giọng nói của họ.

Lên đến 10 triệu người dùng đã xây dựng các ứng dụng thông qua Trình tạo ứng dụng no-code ban đầu của Appy Pie. Người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty, Abhinav Girdhar, nhắc lại sứ mệnh của họ là tạo sân chơi bình đẳng bằng cách đơn giản hóa việc tạo ứng dụng cho những cá nhân ít thiên về kỹ thuật nhất:

Giờ đây, bất kỳ ai có ý tưởng tuyệt vời đều có cơ hội chứng kiến ý tưởng đó phát triển và nở rộ vì họ có thể tiếp cận và tận dụng công nghệ tiên tiến nhất chỉ bằng giọng nói của mình.

Trình tạo văn bản thành ứng dụng No-Code được kích hoạt bằng giọng nói được xây dựng trên công nghệ ngăn xếp MEAN có giao diện drag-and-drop đang chờ cấp bằng sáng chế. Người dùng có thể tạo ứng dụng, tùy chỉnh, thử nghiệm và thậm chí liệt kê ứng dụng đó trong Google Play và App Store bằng các thiết bị kích hoạt bằng giọng nói như Alexa hoặc Cortana hoặc điện thoại thông minh của họ.

Quá trình tạo ứng dụng bằng Trình tạo văn bản thành ứng dụng No-Code điều khiển bằng giọng nói của Appy Pie bao gồm ba bước đơn giản:

Việc phát triển ứng dụng truyền thống có thể tốn kém và tốn thời gian, thường mất từ 4 đến 12 tháng để đưa ứng dụng vào sản xuất. Với Trình tạo ứng dụng no-code ban đầu của Appy Pie, khách hàng tạo từ 8.000 đến 10.000 ứng dụng hàng ngày. Trình tạo văn bản thành ứng dụng No-Code bằng giọng nói dự kiến sẽ duy trì giai đoạn beta mở cho đến cuối năm để cải tiến và sàng lọc liên tục dựa trên phản hồi của người dùng.

Mặc dù Appy Pie đã mở đường cho các giải pháp no-code, nhưng ngành này còn có các nền tảng nổi bật khác như AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

Việc giới thiệu công nghệ điều khiển bằng giọng nói cho các giải pháp no-code làm cho thế giới phát triển web và di động trở nên toàn diện hơn và tiết kiệm chi phí hơn, mang lại cho các doanh nghiệp và doanh nhân nhiều cơ hội hơn để phát triển và thành công.