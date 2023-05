OutSystems, một nền tảng phát triển ứng dụng low-code hàng đầu, đã huy động thành công 150 triệu đô la tài trợ mới với mức định giá 9,5 tỷ đô la. Abdiel Capital và Tiger Global dẫn đầu vòng đầu tư. Mặc dù công ty phần mềm có trụ sở tại Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ, được thành lập năm 2001, vẫn thuộc sở hữu tư nhân, nhưng khoản tài trợ đáng kể đã làm nổi bật quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng của nó và khả năng IPO trong tương lai.

Khoản tài trợ giúp OutSystems gia nhập hàng ngũ những người chơi lớn khác trong không gian chuyển đổi kỹ thuật số, chẳng hạn như AppMaster, which also harnesses the power of low-code and no-code development. OutSystems specializes in low-code app development, differentiating itself from no-code tools by incorporating some coding in conjunction with visual programming interfaces. The company aims to provide useful tools for creating meaningful corporate applications, touting the flexibility and adaptability of low-code solutions in contrast to the limitations of no-code tools.

Giám đốc điều hành OutSystems, Paulo Rosado, đã phác thảo khoản đầu tư liên tục của công ty vào cả khả năng tiếp cận thị trường (GTM) và phát triển sản phẩm sau thông báo tài trợ gần đây. Ông giải thích rằng công ty đã liên tục tăng năng lực R&D và GTM để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp low-code. Thành công của OutSystems thể hiện rõ qua việc rót vốn này, với sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào hoạt động trong tương lai của nó chứng minh cho mức định giá cao.

Khi công nghệ tiến bộ, những người ủng hộ no-code gợi ý rằng nhu cầu về mã trong các quy trình phát triển có thể giảm. Tuy nhiên, OutSystems vẫn cam kết với phương pháp tập trung vào mã thấp, kết hợp những gì tốt nhất của cả phương pháp no-code và tập trung vào mã. Mô hình định giá của công ty dựa trên việc sử dụng nền tảng, chuyển trọng tâm từ SaaS truyền thống sang cách tiếp cận phần mềm theo yêu cầu hơn. Sự khác biệt này chứng tỏ sự quan trọng giữa những thay đổi xảy ra trong không gian SaaS.

Sự cạnh tranh trong thị trường low-code tiếp tục gia tăng với các công ty như AppMaster and OutSystems providing powerful low-code and no-code solutions that are increasing in popularity. High demand and accelerated growth in the no-code and low-code sectors have been consistently reported by startups over the past four to six quarters. With rapid advancements being made in these sectors, the competition is only expected to intensify as companies struggle to keep pace.

Vòng cấp vốn gần đây của OutSystems đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với không gian phát triển ứng dụng low-code, vì nó giúp công ty có thể tiếp cận thị trường đại chúng trong tương lai. Khi quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp trong các ngành tăng tốc, việc áp dụng các phương pháp linh hoạt như phát triển low-code và no-code trở nên cần thiết đối với các tổ chức muốn dẫn đầu.