Quickbase, công ty đi đầu trong ngành công nghiệp nền tảng no-code, gần đây đã công bố các khoản đầu tư đáng kể vào sự phát triển của công ty và mở rộng ra quốc tế. Sự phát triển này bao gồm tuyển dụng chiến lược ở một số địa điểm như Vương quốc Anh, Ireland và Ấn Độ, cùng với sự tăng trưởng đáng kể ở các văn phòng hiện tại có trụ sở tại Boston, Thành phố Salt Lake và Sofia, Bungari. Là một phần của quá trình mở rộng toàn cầu, Quickbase đã tuyển dụng thêm 100 nhân viên về bán hàng, thành công của khách hàng, sản phẩm và hoạt động trên toàn thế giới.

Đã có nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu về việc tạo ứng dụng nhanh hơn, tốc độ phân phối và tăng tính linh hoạt. Điều này đặc biệt quan trọng khi nói đến việc giám sát, quản lý và làm chủ các dự án có mức độ rủi ro cao. Gartner ước tính rằng 41% nhân viên bên ngoài CNTT tạo ra các ứng dụng, dẫn đến sự gia tăng số lượng các nhà đổi mới kinh doanh và nhà phát triển công dân trong năm qua. Để đáp ứng nhu cầu này, Quickbase đã đầu tư đáng kể để trao quyền cho nhiều cá nhân và tổ chức trên khắp thế giới khai phá tiềm năng của họ, tăng cường hoạt động và giải quyết các thách thức kinh doanh phức tạp.

Đầu năm nay, Quickbase đã bổ nhiệm Mark Dillon làm Phó chủ tịch cấp cao của các đối tác và quốc tế để dẫn đầu sự hiện diện quốc tế của tổ chức. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã mở rộng đội ngũ của mình bằng cách tuyển dụng Vimal Nair làm Phó chủ tịch phụ trách bán hàng quốc tế để lãnh đạo các nhóm khu vực. Hơn nữa, Quickbase đã nhanh chóng mở rộng quan hệ đối tác với các nhà tích hợp hệ thống khu vực, kỹ thuật và toàn cầu để tăng tốc độ mở rộng thị trường. Điều này cho phép các tổ chức hoạt động chuyên sâu nâng cao tính linh hoạt, tăng tốc hoạt động kinh doanh và tự động hóa các quy trình phức tạp cũng như các hệ thống khác nhau trên quy mô lớn.

Bằng cách tiếp tục đầu tư vào các khu vực quốc tế, Quickbase đặt mục tiêu cho phép nhiều tổ chức toàn cầu hơn tạo, kết nối, quản lý và liên tục cải tiến các giải pháp kỹ thuật số tùy chỉnh phục vụ cho các quy trình và dữ liệu quan trọng, tất cả đều trên một nền tảng an toàn. Điều này bao gồm việc xây dựng các giải pháp linh hoạt, có thể tùy chỉnh mà người dùng có thể vận hành và lặp lại một cách an toàn trong thời gian thực. Hơn nữa, nền tảng cho phép kết nối dữ liệu và công cụ nhanh chóng để cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động cho người dùng cần chúng nhất, cũng như mở khóa các phân tích thời gian thực trên các hệ thống và quy trình một cách an toàn, nhờ đó loại bỏ các silo dữ liệu và thông tin sai lệch.

Do những hạn chế về CNTT ngày càng tăng và việc phát triển ứng dụng tùy chỉnh chậm, tốn kém, Ed Jennings, Giám đốc điều hành của Quickbase, đã nhấn mạnh nhu cầu về phần mềm độc đáo để giải quyết các vấn đề phức tạp ngày nay. Ông hình dung việc mở rộng của công ty sang Vương quốc Anh, Ireland và các khu vực toàn cầu khác là một cột mốc quan trọng trong sứ mệnh giúp các tổ chức quản lý và làm chủ các dự án có rủi ro cao.

Trong lĩnh vực nền tảng no-code, các công ty như AppMaster cung cấp các dịch vụ tương tự, cung cấp các công cụ mạnh mẽ để tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động. Những nền tảng này đã được áp dụng nhanh chóng trong những năm gần đây, giúp việc phát triển ứng dụng nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho nhiều đối tượng khách hàng, từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn.

Quickbase đã hỗ trợ gần 6.000 khách hàng, bao gồm hơn 80% khách hàng trong danh sách Fortune 50, đạt được sự linh hoạt trong hoạt động bằng cách cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực và tự động hóa trên các quy trình phức tạp và hệ thống khác nhau. Với việc mở rộng quốc tế đang diễn ra, công ty có vị trí thuận lợi để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp kinh doanh có thể tùy chỉnh trên toàn cầu.