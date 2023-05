Lĩnh vực công nghệ hiện đang trải qua một sự chuyển đổi chưa từng có, một phần là do những bất ổn kinh tế gần đây. Theo Layoffs.fyi, hơn 45.000 nhân viên trong ngành công nghệ Mỹ đã bị sa thải tính đến giữa tháng 11. Thời báo New York cho rằng xu hướng này là do các yếu tố như sự mở rộng nhanh chóng, sự xa hoa của công ty và sự cạnh tranh khốc liệt để giành được những tài năng hàng đầu. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của các giải pháp low-code và no-code, các doanh nghiệp có thể chuẩn bị cho sự không chắc chắn bằng cách đầu tư vào các công cụ cho phép nhóm của họ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả khi lực lượng lao động bị cắt giảm.

Các công nghệ Low-code và no-code đang ngày càng được tích hợp vào kho công nghệ của các công ty, trao quyền cho nhân viên tạo phần mềm mà không cần có nền tảng về phát triển phần mềm. Theo báo cáo năm 2021 của Gartner, đến năm 2025, 70% ứng dụng mới sẽ được xây dựng bằng các công cụ low-code hoặc no-code, tăng từ mức dưới 25% vào năm 2020. Những công cụ này mang lại nhiều lợi ích, bao gồm hiệu quả về chi phí và khả năng mở rộng, trang bị cho các doanh nghiệp các giải pháp linh hoạt mà họ cần để luôn dẫn đầu trong bối cảnh thay đổi liên tục.

Bất chấp những ưu điểm, một số tổ chức có thể do dự trong việc áp dụng các công cụ low-code hoặc no-code do lo ngại về những hạn chế của chúng hoặc tác động của chúng đối với vai trò của nhà phát triển. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải xem xét các lợi ích và cơ hội tiềm năng mà các công nghệ này có thể mang lại. Bằng cách trang bị cho những người lao động lành nghề các công cụ low-code và no-code, các doanh nghiệp có thể tận dụng tài năng của họ để phát triển các giải pháp sáng tạo, thúc đẩy một môi trường năng suất và thành công đa chức năng.

Các công nghệ Low-code và no-code mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp, bao gồm:

Với tình trạng thiếu kỹ sư phần mềm hiện nay, các công cụ low-code và no-code có thể giúp thu hẹp khoảng cách bằng cách cho phép các nhà phát triển công dân tạo ra các giải pháp mà trước đây yêu cầu kiến thức chuyên ngành. Nâng cao kỹ năng cho nhân viên bằng những công nghệ mạnh mẽ này không chỉ có thể cải thiện khả năng đáp ứng của tổ chức mà còn mang lại cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Hãy xem xét các nhà giáo dục và tuân thủ thế chấp (MEC) làm ví dụ. Được giao nhiệm vụ tạo một ứng dụng di động cho công ty giáo dục và đào tạo thế chấp của họ, bộ phận CNTT đã chuyển sang các giải pháp no-code, cho phép họ nhanh chóng phát triển một ứng dụng sáng tạo giúp tăng lưu lượng truy cập và doanh thu lên 50%. Bằng cách áp dụng và triển khai các công cụ no-code, MEC đã đạt được lợi thế cạnh tranh trong khi cung cấp dịch vụ có giá trị cho khách hàng của họ.

Các nền tảng Low-code và no-code có thể giúp phá vỡ rào cản giữa nhân viên kỹ thuật và phi kỹ thuật, thúc đẩy sự cộng tác và đẩy nhanh thời gian hoàn thành dự án. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường kinh doanh phát triển nhanh ngày nay, đòi hỏi sự đổi mới nhanh chóng và kết quả có thể đo lường được.

Ví dụ: Wave, một nền tảng sức khỏe cảm xúc, gặp khó khăn trong giao tiếp giữa các nhóm sáng tạo và kỹ thuật khi phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bằng cách sử dụng các công cụ no-code, họ có thể tạo ra một nguyên mẫu toàn diện giúp thu hẹp khoảng cách và hợp lý hóa quy trình phát triển, giảm 50% thời gian của dự án.

Thay vì tập trung vào sự phân chia giữa nhà phát triển và người không phải nhà phát triển, các doanh nghiệp nên xem các công cụ low-code và no-code như một phương tiện để tạo ra nhà phát triển của tương lai - những cá nhân có ý tưởng, kỹ năng và công cụ cần thiết để thúc đẩy sự đổi mới và thành công . Chris Wanstrath, cựu Giám đốc điều hành của Github, đã có câu nói nổi tiếng: “Tương lai của mã hóa không phải mã hóa gì cả.” Quan điểm này gợi ý rằng tương lai của phát triển phần mềm nằm ở việc kết hợp các ý tưởng và công nghệ hiện có theo những cách mới và thú vị, thay vì phát minh lại bánh xe.

Khi ngành công nghệ đối mặt với sự không chắc chắn và biến động, các doanh nghiệp phải chủ động đầu tư vào các công cụ và chiến lược cần thiết để thích ứng và thành công. Các công nghệ Low-code và no-code là một giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt có thể trao quyền cho các nhóm đổi mới, đáp ứng với thay đổi và phát triển mạnh khi đối mặt với các thách thức. Bằng cách trang bị cho nhân viên những kỹ năng và công cụ họ cần, các tổ chức có thể định vị mình để luôn dẫn đầu và định hướng thành công trong một tương lai không chắc chắn.

