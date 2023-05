Khi các nền tảng no-code low-code tiếp tục phát triển, chúng cho phép các 'nhà phát triển công dân' không phải là nhà phát triển phát triển và khởi chạy các ứng dụng khác nhau. Xu hướng mới nổi này đang thúc đẩy các CIO tìm kiếm các giải pháp tuân thủ và quản trị tinh vi hơn cho các nền tảng này. Betty Blocks, một nền tảng phát triển ứng dụng no-code hàng đầu, nhằm mục đích giải quyết những lo ngại này với Trung tâm Chỉ huy Nhà phát triển Công dân Tập trung của nó.

Giám đốc điều hành của Betty Blocks, Chris Obdam, tuyên bố rằng nhiều doanh nghiệp đang bắt đầu nhận ra lợi ích của các nền tảng low-code và no-code. Những nền tảng này có thể thay đổi đáng kể cách tiếp cận đổi mới của các tổ chức bằng cách liên quan đến hoạt động kinh doanh của một tổ chức trong việc giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, Obdam thừa nhận rằng việc thiếu hỗ trợ cho quản trị và tuân thủ vẫn là một vấn đề.

Để giải quyết thách thức về quản trị và tuân thủ trong phát triển ứng dụng no-code, Betty Blocks triển khai khung quản trị và nêu bật sáu yếu tố quan trọng. Chúng bao gồm duy trì chính sách và hướng dẫn phát triển công dân, tổng hợp và cung cấp tài nguyên, tổ chức các hoạt động, đào tạo và xây dựng cộng đồng cho các nhà phát triển công dân, cũng như quản lý các nền tảng và hệ thống được sử dụng để xây dựng ứng dụng.

Ngoài ra, Betty Blocks đề xuất tạo Trung tâm chỉ huy nhà phát triển công dân tập trung, đóng vai trò là trung tâm trách nhiệm giải trình trung tâm cho chương trình phát triển công dân của một tổ chức, giám sát và quản lý tất cả các hoạt động. Trung tâm chỉ huy này, thường nằm trong bộ phận CNTT, đảm bảo rằng các hoạt động phát triển công dân tuân thủ các yêu cầu của các bộ phận tổ chức khác và tích hợp hoàn hảo với các hệ thống khác.

Ngoài việc kiểm soát cách các nhà phát triển công dân tạo ra công việc của họ, Trung tâm chỉ huy nhà phát triển công dân tập trung Betty Blocks nhằm mục đích thực thi quản trị trong toàn bộ quá trình phát triển, từ phát triển đến thử nghiệm, khởi chạy và quản lý các ứng dụng do công dân thiết kế. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng các ứng dụng no-code được xây dựng một cách an toàn và tuân thủ các chính sách và quy định của công ty.

Ngoài việc hỗ trợ quản trị trong phát triển ứng dụng no-code, Betty Blocks đang nỗ lực mở rộng khả năng quản trị low-code cho các ứng dụng cũ bằng cách cộng tác với một công ty phần mềm doanh nghiệp lớn. Sự hợp tác này nhằm mục đích cung cấp khả năng tuân thủ no-code từ đầu đến cuối và tích hợp liền mạch các ứng dụng no-code mới với môi trường ứng dụng kế thừa hoặc quan trọng.

Vì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của các nền tảng no-code và low-code đã tạo ra những cơ hội chưa từng có cho các doanh nghiệp, giải quyết vấn đề quản trị và tuân thủ là một bước quan trọng để đảm bảo sự phát triển an toàn và có thể mở rộng của các ứng dụng. AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

Tiến bộ liên tục trong các lĩnh vực này, cuối cùng dẫn đến việc quản trị không phải lo lắng cho các bộ phận CNTT, là bước tiếp theo trong quá trình phát triển ứng dụng low-code và no-code. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự đổi mới nhanh chóng và tăng hiệu quả trong việc phát triển ứng dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.