ภูมิทัศน์ทางดิจิทัลมีการพัฒนาไปอย่างมาก และตอนนี้เราเห็นการเกิดขึ้นของ No-Code Generation ในอดีต มี 'การแบ่งแยกทางดิจิทัล' ระหว่างคนงานที่รู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์และคนที่ไม่รู้ แม้ว่าชาวดิจิทัลในยุคปัจจุบันจะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังขาดความชำนาญในสาขาเฉพาะ เช่น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสถิติ

อย่างไรก็ตาม ไม่กี่ปีมานี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เนื่องจากคนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้นมีความชำนาญมากขึ้นในการควบคุมพลังของคอมพิวเตอร์สำหรับงานประจำวัน ด้วยแรงขับเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นใน no-code platforms ที่เข้าถึงได้ ตอนนี้เรากำลังเห็นการแบ่งแยกทางดิจิทัลใหม่ กำหนดยุคที่ชุดทักษะขั้นสูงขยายจากความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ไปสู่ความเชี่ยวชาญที่เหนือกว่า

เครื่องมือ no-code ในปัจจุบัน เช่น Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

แอปพลิเคชัน รวมถึง Roblox และ Minecraft ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถสร้างโลกเสมือนจริงทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งจุดประกายความปรารถนาสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ด้วยเหตุนี้ การสอบวัดระดับขั้นสูงสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงเพิ่มขึ้นจาก 20,000 ครั้งในปี 2010 เป็นมากกว่า 70,000 ครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วิทยาการคอมพิวเตอร์กลายเป็นวิชาเอกอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ดึงดูดนักศึกษาใหม่หลายร้อยคนต่อปี

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สอดคล้องกับความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะด้านวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้นในหมู่พนักงานในปัจจุบัน ด้วยความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญในเครื่องมือดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นต่อความสำเร็จของธุรกิจ ช่องว่างระหว่างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและความถนัดด้านดิจิทัลขั้นสูงจะยังคงกว้างขึ้น

ไม่เหมือนในอดีต ผู้จัดการร้านในปัจจุบันอาจไม่เพียงอัปโหลดข้อมูลการขายไปยังสเปรดชีต Excel เท่านั้น แต่รวมเครื่องมือออนไลน์หลายรายการเพื่อพัฒนาร้านค้าอีคอมเมิร์ซ คำนวณมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าบนแพลตฟอร์มข้อมูล no-code และปรับแต่งแคมเปญการตลาดโดยใช้บริการอีเมล . ความคล่องแคล่วทางดิจิทัลในระดับนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ No-Code Generation ในการยกระดับประสิทธิภาพและนวัตกรรม

ความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น การศึกษาทางไกล ทำให้นักเรียนในปัจจุบันต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น ผลลัพธ์คือคนรุ่นใหม่ที่ปรับตัวได้และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการทำงานจากระยะไกล และมีทักษะในการควบคุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

การเพิ่มขึ้นของ No-Code Generation จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการผลิตทั่วโลกและขับเคลื่อนนวัตกรรมไปสู่ระดับใหม่ ในขณะที่เด็กและเยาวชนยังคงใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม no-code เช่น AppMaster พวกเขาจะปรับปรุงชีวิตของพวกเขาอย่างมาก ประหยัดเวลา และเชื่อมความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลในระดับโลก