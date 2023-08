Palo Alto Networks 전체 소프트웨어 생산 주기에서 보안 강화를 목표로 하는 혁신적인 CI/CD 보안 모듈을 출시했습니다. 이 솔루션은 Prisma Cloud의 CNAPP 플랫폼 코드-클라우드 기능에 통합됩니다.

Prisma Cloud는 CI/CD 에코시스템을 보호하기 위해 선제적 보안 입장을 채택하여 회사 블로그 게시물에서 회사가 강조한 바와 같이 부지런한 소프트웨어 구성 분석을 통해 예상되는 오픈 소스 취약성에 효과적으로 대응합니다.

이 동적 솔루션은 CI/CD 파이프라인 보호와 관련된 수많은 문제, 특히 가시성 관련 문제에 직면하여 추진되었습니다. 개발 환경에서 작동하는 다양한 타사 애플리케이션 및 도구로 인해 보안 팀이 적절한 구성을 확인하기 어렵습니다. Palo Alto Networks의 Prisma Cloud 수석 부사장인 Ankur Shah는 이 문제를 언급했습니다.

Cider의 능력치 통합을 통해 CI/CD 환경을 효과적으로 확보할 수 있게 되었습니다. Shah는 Prisma Cloud 고객에게 개별 도구에 대한 심층 분석 기능을 제공하고 다양한 애플리케이션과의 상호 작용을 시각적으로 표현하며 취약점을 식별하고 해결하는 데 도움을 준다고 말했습니다.

통합 CI/CD 보안 모듈은 보안 팀과 DevOps 팀 간의 적극적인 협업을 장려하여 애플리케이션 수명 주기 전반에 걸쳐 보안 효율성을 향상시킵니다. 회사는 모듈의 권한을 강조하면서 이러한 협력 메커니즘의 중요성을 강조했습니다.

이 새로운 모듈은 기존 Prisma Cloud 플랫폼과 통합될 때 비밀 스캐닝, 소프트웨어 구성 분석 및 코드 보안 인프라와 같은 기능을 전면에 제공합니다. 결과적으로 조직은 전체 소프트웨어 제공 프로세스에서 보안 및 위험 방지를 크게 향상시킬 수 있습니다.

Palo Alto Networks는 이러한 통합이 고립된 솔루션이 자체적으로 달성할 수 없는 포괄적인 통합 보안 전략을 가능하게 한다는 사실에 주목합니다.