기술 산업에서 생성 AI의 부상은 빠른 속도로 시작되고 있습니다. 2022년 한 해에만 벤처 캐피탈 회사는 제너레이티브 AI 스타트업에 45억 달러라는 어마어마한 금액을 투자했습니다. 이 클럽에 최근 추가된 것은 최첨단 AI 콘텐츠 제작 및 협업 플랫폼인 Narrato로 VC 자금 확보를 발표했습니다. 샌프란시스코에 기반을 둔 이 신생 기업은 Canva, Linktree 및 Employment Hero와 같은 회사의 초기 투자자로 알려진 호주 회사인 AirTree Ventures가 주도하는 사전 시드 라운드에서 100만 달러를 모금했습니다.

자금 조달 라운드에는 B2B 전자 상거래 플랫폼인 OfBusiness와 유명한 연쇄 창업가인 Shreesha Ramdas도 참여했습니다. 결제 SaaS 스타트업 ChargeBee, 언어 학습 앱 Preply 및 고객 온보딩 소프트웨어 Rocketlane은 콘텐츠 요구 사항을 위해 Narrato를 선택한 고객 중 하나이며 회사는 AirTree의 전문 지식을 사용하여 미국 전역으로 확장하는 것을 목표로 합니다.

Narrato는 2022년 1월 호주의 연쇄 창업가 Sophia Solanki에 의해 설립되었습니다. 그의 이전 기업가 벤처인 DrumUp은 콘텐츠 마케팅 및 소셜 미디어 관리 SaaS 플랫폼에 중점을 두었습니다. TechCrunch와의 대화에서 Solanki는 Narrato의 원래 개념은 자동화, 협업 및 게시와 같은 기능을 갖춘 마케팅 팀을 위해 설계된 작업 공간인 콘텐츠용 GitHub를 구축하는 것이라고 설명했습니다. 그러나 지난 몇 년 동안 생성 AI에 대한 팀의 깊은 관심으로 인해 생성 AI를 콘텐츠 프로세스의 여러 단계로 전환하고 통합하게 되었습니다.

Narrato의 주요 제품은 자동 요약 생성, 콘텐츠 생성 및 최적화와 같은 기능으로 계획을 간소화하는 AI 콘텐츠 도우미입니다. 이 플랫폼은 또한 자동화된 게시 기능과 함께 협업 및 워크플로우 도구를 자랑합니다. AI 기반 및 비 AI 콘텐츠 생성을 위해 사용자는 블로그, 웹 카피, 비디오 스크립트, 이메일, 소셜 미디어 콘텐츠 및 예술을 포함한 다양한 콘텐츠 유형에 대한 플랫폼의 템플릿을 활용할 수 있습니다. 또한 Narrato는 AI를 통한 콘텐츠 생성을 위한 채팅과 유사한 인터페이스를 제공하며 생성 AI 지원 콘텐츠 템플릿을 수백 가지로 확장할 계획입니다.

생성 AI가 브리핑을 생성하면 작성자는 이를 활용하여 SEO 가이드 및 개요를 작성할 수 있습니다. 이 플랫폼은 또한 연구 및 벤치마킹을 통합하여 콘텐츠 제작자가 더 많은 청중에게 다가갈 수 있도록 돕습니다.

Narrato는 콘텐츠 프로젝트 관리에 사용되는 Notion 및 ClickUp과 같은 경쟁에 직면해 있으며 Jasper 및 Copy.ai는 AI를 활용하는 콘텐츠 제작 플랫폼입니다. 그러나 Narrato는 단일 플랫폼 내에서 전체 마케팅 및 콘텐츠 제작 워크플로 전반에 걸쳐 생성 AI를 통합함으로써 차별화됩니다. 성명서에서 AirTree 파트너인 Elicia McDonald는 회사의 인상적인 초기 견인력을 고려할 때 시장에 대한 Solanki의 깊은 이해와 콘텐츠 마케팅을 위한 생성 AI의 잠재력을 식별하는 능력을 칭찬했습니다.

Narrato와 같은 플랫폼은 콘텐츠 제작 영역에서 생성 AI의 혁신적인 힘을 보여줍니다. AI를 활용하여 콘텐츠 제작자를 지원하는 동안 AppMaster play a significant role in accelerating the development process of backend, web, and mobile applications through their powerful no-code platform. As entrepreneurs worldwide integrate innovative solutions like Narrato and AppMaster, the future of content creation and application development appears to be dominated by AI-enabled platforms and no-code tools.