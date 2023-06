KubeMQ는 최근 Dashboard 에 대한 중요한 업데이트를 공개하여 마이크로서비스 연결을 관리하기 위한 포괄적인 명령 센터로 변환했습니다. 이 향상된 기능은 자동 검색 및 차트라는 두 가지 주요 기능을 도입하여 사용자에게 즉각적인 통찰력과 시각화 기능을 제공하여 마이크로 서비스 환경을 최적화합니다.

새로 도입된 자동 검색 기능은 사용자에게 KubeMQ Dashboard 에서 마이크로서비스 연결에 대한 직관적인 실시간 보기를 제공합니다. 이제 사용자는 각 대기열 또는 채널의 발신자 및 수신자 역할을 하는 커넥터를 원활하게 식별할 수 있습니다. 이러한 세분화된 가시성을 통해 사용자는 메시징 인프라의 문제를 신속하게 해결하고 개선할 수 있으며 KubeMQ 클러스터의 각 노드에 연결된 클라이언트 또는 커넥터를 식별할 수도 있습니다.

이러한 상세한 인사이트를 통해 팀은 클러스터 워크로드의 효율성을 더 잘 이해하고 마이크로서비스 아키텍처의 우수한 성능과 확장성을 보장할 수 있습니다. 자동 검색 기능과 함께 KubeMQ Dashboard 이제 차트를 통합하여 시간 경과에 따른 메시징 활동 추세에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 이 차트는 메시지 수 및 마이크로 서비스 환경에서 들어오고 나가는 데이터 양과 같은 중요한 데이터를 표시합니다.

데이터 시각화를 활용하여 사용자는 마이크로서비스의 성능 추세를 쉽게 인식하고 잠재적인 병목 현상을 찾아내고 정보에 입각한 결정을 내려 메시징 인프라를 개선할 수 있습니다. 차트 기능을 포함하면 마이크로서비스 연결에 대한 명확성과 투명성이 추가되어 시스템 모니터링 및 관리 프로세스가 간소화됩니다.

애플리케이션 개발의 세계가 low-code 및 no-code 솔루션을 수용함에 따라 AppMaster and KubeMQ are paving the way for streamlined processes and efficient management of application infrastructure. With a strong focus on visual design and development, AppMaster provides developers with an innovative approach to creating backend, web, and mobile applications without writing any code lines, thus, enhancing productivity and cost-effectiveness.

급속한 디지털 전환의 시대에 KubeMQ Dashboard 의 최신 업데이트는 마이크로서비스 관리를 단순화하고 개선하기 위한 노력을 반영하여 팀이 최종 사용자에게 뛰어난 애플리케이션 경험을 제공하는 데 집중할 수 있도록 합니다.