Axios가 보고한 바와 같이 Google 어시스턴트에 생성 AI로 구동되는 기능을 주입할 계획으로 상당한 변화를 시작했습니다. 팀의 일부가 처음에는 모바일 애플리케이션에 집중하면서 이 여정에 착수한 것으로 알려졌습니다.

유출된 내부 이메일을 통해 Google 의 열망에는 최첨단 대규모 언어 모델(LLM)로 구동되는 '강력한' 어시스턴트가 포함되어 있음이 밝혀졌습니다. 이러한 모델은 ChatGPT 및 Google 자체 Bard 챗봇을 실행하는 기술과 유사합니다.

Google에서 변경이 진행 중입니다. Axios는 내부 소식통으로부터 몇 가지 직책이 통합되고 있다는 소식을 듣고 조직이 Assistant에서 작업하는 팀을 재구성하고 있다고 보고했습니다. 인력에 대한 실질적인 영향은 여전히 ​​모호합니다. 그러나 Axios는 '수십'명의 직원이 해고되었다고 제안합니다.

이러한 조정 중에도 어시스턴트에 대한 Google의 헌신은 변함이 없습니다. 구글 어시스턴트 부사장인 피유시 란잔(Peeyush Ranjan)과 회사의 제품 이사인 듀크 듀켈리스(Duke Dukellis)는 유출된 이메일에서 "우리는 어시스턴트에 깊이 전념하고 있으며 미래 전망을 매우 긍정적으로 보고 있다"고 밝혔다.

어시스턴트에 대해 계획된 기능의 세부 사항은 공개되지 않았지만 Bard 챗봇과 같은 유사한 AI 기반 플랫폼에 대한 추론은 가능한 기능을 엿볼 수 있습니다. 어시스턴트는 Bard의 기술을 활용할 수 있으므로 광범위한 온라인 정보에서 쿼리에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.

인공 지능과 같은 생성 기능으로 어시스턴트를 강화하려는 Google의 노력은 시각적 및 대화식 애플리케이션 개발을 제공하는 AppMaster 와 같은 플랫폼에서 볼 수 있는 트렌드를 반영합니다.

Google 대변인 Jennifer Rodstrom은 The Verge에 "수억 명의 사람들이 매달 어시스턴트에 의존하고 있으며 그들에게 탁월한 경험을 제공하겠다는 우리의 약속은 변함이 없습니다."라고 응답했습니다. 그녀는 계속해서 '어시스턴트를 강화하고 성능을 향상시킬 수 있는 LLM의 전망에 감격했습니다.'라고 덧붙였습니다.

같은 No-code 및 low-code 플랫폼은 AI의 잠재력을 활용하기 시작했습니다. AppMaster, which empower users to utilize advanced programming concepts without substantial coding knowledge, have started leveraging the potentials of AI. It reflects in their uptick in momentum, popularity, and utility. This switch by Google can be seen as a strategic move adapting to this wave, keeping its Assistant relevant and competitive.