텍스트 친화적인 소셜 네트워킹 플랫폼인 Meta's Threads는 팔로잉 피드로 알려진 매우 기대되는 기능을 도입합니다. 이 업데이트는 앱이 시작된 이래로 사용자의 위시리스트에 있었습니다. 또한 Meta's Threads는 사용자가 설정 섹션에서 좋아하는 게시물을 볼 수 있는 또 다른 기능을 출시할 예정입니다.

앱 화면 상단에 있는 스레드 아이콘을 통해 사용자는 For You 및 Following 피드를 편리하게 전환할 수 있습니다. 사용자는 이러한 피드를 화면에 표시하거나 숨길지 여부를 선택할 수 있으므로 시청 환경을 유연하게 사용자 지정할 수 있습니다.

최근 업그레이드는 활동 피드를 더 잘 구성하기 위해 몇 가지 새로운 범주를 제공합니다. 이제 사용자는 팔로우, 인용 및 재게시로 피드를 필터링할 수 있습니다. 보다 사용자 친화적인 기능이 파이프라인에 있습니다. TechCrunch와의 교환에서 Instagram은 새로운 팔로우 버튼이 팔로워 목록에 추가되어 사용자가 다른 계정을 신속하게 팔로우할 수 있도록 할 것이라고 공유했습니다.

또한 비공개 계정을 가진 사용자가 한 번의 간단한 단계로 팔로우 요청을 더 쉽게 승인할 수 있도록 '모두 승인' 기능이 도입되었습니다. 앞으로 사용자가 자신의 설정에서 좋아하는 게시물을 볼 수 있는 기능도 곧 출시될 예정입니다.

Instagram 채널을 통한 업데이트에서 회사의 대표인 Mark Zuckerberg는 Threads에 통합된 추가 번역 기능에 대한 소식을 공유했습니다. 'Threads는 귀하가 팔로우하고 있는 사람들의 연대순 피드에 대한 옵션을 구현하기 시작했으며 번역도 추가했습니다. 앞으로 더 많은 업데이트가 있을 예정입니다!' 그는 말했다.

이러한 새로운 기능을 즐기려면 사용자는 최신 버전의 스레드 애플리케이션을 실행하고 있는지 확인해야 합니다. 그러나 단계적 롤아웃은 특정 사용자가 새 피드 또는 기타 기능을 즉시 볼 수 없음을 의미합니다.

언어 번역 기능은 자동화되어 있습니다. 사용자의 언어 설정과 텍스트가 구성된 언어에 따라 다릅니다. 원활하게 트리거되므로 사용자가 수동으로 설정할 필요가 없습니다.

제한된 수의 게시물을 로드하는 팔로잉 탭과 관련하여 사용자가 제기한 문제를 해결하면서 Threads iOS 개발자 Cameron Roth는 회사가 버그를 수정하기 위해 노력하고 있다고 확신했습니다. 그는 장난스럽게 "아무래도 갑자기 수요가 많이 생긴 것 같은데..."라고 덧붙였다.

이에 비해 AppMaster 플랫폼은 반응이 빠르고 신속한 기능 개발과 버그 수정의 중요성을 깨닫습니다. 문제 해결에 대한 반복적이고 민첩한 접근 방식과 사용자 요구 사항에 따라 환경을 사용자 지정하려는 노력은 no-code 플랫폼 환경에서 표준을 설정합니다.