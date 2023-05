no-code 산업의 주요 돌파구에서 no-code 솔루션의 선도적인 제공업체인 Appy Pie는 음성 기반 No-Code 텍스트 앱 생성기의 공개 베타 버전을 발표했습니다. 저렴하고 모든 사람이 앱을 만들 수 있도록 노력하는 것으로 알려진 Appy Pie의 음성 인식 Text-to-App Generator를 사용하면 코딩 지식, 기술 또는 예산 제약에 관계없이 기본 Android 또는 iOS 모바일 애플리케이션을 개발할 수 있습니다.

앱 개발을 더욱 대중화하도록 설계된 새로운 음성 활성화 생성기는 자연어 이해/자연어 처리(NLU/NLP)와 Appy Pie의 독점 AI 및 ML 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 사용자는 음성만으로 고급 기술을 활용하고 아이디어를 현실로 구현할 수 있습니다.

최대 1,000만 명의 사용자가 이미 Appy Pie의 원래 no-code App Maker를 통해 애플리케이션을 구축했습니다. 이 회사의 창립자이자 CEO인 Abhinav Girdhar는 기술에 대한 관심이 가장 적은 개인을 위해 앱 제작을 단순화하여 경쟁의 장을 평준화하려는 사명을 되풀이합니다.

이제 훌륭한 아이디어를 가진 사람은 자신의 목소리만으로 가장 진보된 기술을 활용하고 활용할 수 있기 때문에 아이디어가 성장하고 번창하는 것을 볼 수 있는 기회를 갖게 되었습니다.

음성 활성화 No-Code Text-to-App Generator는 특허 출원 중인 drag-and-drop 인터페이스를 특징으로 하는 MEAN 스택 기술을 기반으로 합니다. 사용자는 Alexa, Cortana 또는 스마트폰과 같은 음성 활성화 장치를 사용하여 앱을 만들고, 사용자 지정하고, 테스트하고, Google Play 및 App Store에 나열할 수도 있습니다.

Appy Pie의 음성 기반 No-Code Text-to-App 생성기를 사용하여 앱을 생성하는 프로세스는 세 가지 간단한 단계로 이루어집니다.

기존의 앱 개발은 비용과 시간이 많이 소요될 수 있으며 애플리케이션을 프로덕션에 적용하는 데 4~12개월이 걸리는 경우가 많습니다. Appy Pie의 원래 no-code App Maker를 통해 고객은 매일 최대 8,000~10,000개의 앱을 빌드합니다. 음성 기반 No-Code Text-to-App Generator는 사용자 피드백을 기반으로 지속적인 개선 및 개선을 위해 연말까지 오픈 베타 단계를 유지할 것으로 예상됩니다.

Appy Pie가 no-code 솔루션으로 길을 닦았지만 업계 AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

no-code 솔루션에 음성 기반 기술을 도입하면 모바일 및 웹 개발의 세계가 더욱 포괄적이고 비용 효율적이 되어 비즈니스와 기업가에게 성장하고 성공할 수 있는 더 많은 기회를 제공합니다.