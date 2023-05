정교한 프로젝트 포트폴리오를 위한 선도적인 no-code 플랫폼인 Quickbase 는 회사의 성장을 가속화하고 운영 우수성을 추진하기 위해 Dalan Winbush를 새로운 최고 정보 책임자(CIO)로 고용한다고 발표했습니다. Winbush는 고객과 직원 모두에게 더 나은 서비스를 제공하는 보다 데이터 중심적인 회사를 구축할 책임이 있습니다.

Winbush는 정보 기술 분야에서 20년 이상의 경험을 자랑하며 업계에서 비즈니스 성장을 지원하기 위해 기술 및 프로세스 변환을 주도합니다. 또한 그는 Quickbase와 같은 no-code 플랫폼에 대한 경험을 보유하고 있어 회사의 리더십 팀에 귀중한 보탬이 됩니다.

새로운 역할에서 Winbush는 기술 및 IT 지원을 사용하여 프로젝트 및 작업 프로세스를 재구상하여 사람에게 먼저 초점을 맞추는 것을 목표로 합니다. IT 및 기술 민주화의 옹호자로서 그는 거버넌스와 보안에 중점을 두고 비즈니스 사용자의 손에 필요한 도구를 직접 제공해야 한다고 믿습니다.

Quickbase에 합류하기 전에 Winbush는 Comcast에서 IT 부사장 직책을 맡아 엔터프라이즈 도구의 선택 및 구현을 통해 직원 경험을 혁신했습니다. 전통적인 아날로그 프로세스에 대한 일관된 디지털 접근 방식을 추진하기 위한 기술 배포를 감독하는 것 외에도 Elevations Credit Union, Ping Identity, Western Union 및 NICE Systems에서 다양한 리더십 역할을 수행했습니다. 업무 외적으로 Winbush는 Denver의 First Tee, Von Vision, University of Colorado의 CIS & CS Advisory Board를 비롯한 여러 비영리 단체의 이사회에서 활동하고 있습니다.

IT 감독 및 no-code 플랫폼을 사용하여 가장 복잡한 작업 문제를 해결할 수 있도록 직원에게 권한을 부여하는 지지자로서 Winbush는 이제 다른 조직이 동일한 성공을 달성하도록 지원하는 데 자신의 경험을 활용하는 것을 목표로 합니다.

Quickbase의 CEO인 Ed Jennings Winbush의 혁신적인 CIO 위치의 중요한 역할과 Quickbase 성장의 현재 단계에서 그 필요성을 인정합니다. 그는 기술과 프로세스가 어떻게 함께 작동하여 더 나은 결정을 내리고 궁극적으로 고객 경험을 개선할 수 있는지에 대해 생각하는 것의 중요성을 강조합니다.

Quickbase는 플랫폼에 대한 상당한 수요와 연말을 향한 강력한 모멘텀을 목격했습니다. 여기에는 Procore Technologies와의 광범위한 파트너십, 향상된 엔터프라이즈 솔루션, 확장된 부동산 솔루션 제공, 협업 작업 관리 도구에서 강력한 성과로 선정된 것과 같은 최근 발표가 포함됩니다. 성장을 가속화하려면 직원과 고객 모두에게 더 나은 경험을 제공하기 위해 운영 효율성이 중요합니다. Winbush는 데이터, 기술 및 프로세스 개선을 사용하여 새로운 기회를 열고 전 세계 700명 이상의 직원과 6,000명 이상의 고객에 대한 회사 서비스를 개선함으로써 이러한 문제를 해결할 것입니다.

1999년에 설립된 Quickbase는 복잡한 프로젝트 포트폴리오를 위한 no-code 플랫폼 분야의 업계 선두주자로 자리 잡았습니다. 6,000명 이상의 고객을 보유한 이 플랫폼은 사용자가 하나의 중앙 위치에서 프로세스, 애플리케이션, 소프트웨어 및 데이터를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 최근 Inc의 2022년 최고의 기업 중 하나로 선정되었습니다. 더 많은 기업이 low-code 및 no-code 솔루션을 탐색함에 따라 Quickbase는 웹용 개발 프로세스를 간소화하여 확장 가능한 엔터프라이즈 솔루션을 강조하는 AppMaster 와 같은 선구적인 플랫폼과 함께 표준을 설정합니다. , 모바일 및 백엔드 애플리케이션. Quickbase의 혁신적인 제품에 대해 자세히 알아보려면 Quickbase.com 웹 사이트를 방문하십시오.