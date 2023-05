no-code 및 low-code 플랫폼이 계속 추진력을 얻음에 따라 개발자가 아닌 '시민 개발자'가 다양한 애플리케이션을 개발하고 출시할 수 있습니다. 이러한 새로운 추세로 인해 CIO는 이러한 플랫폼을 위한 보다 정교한 거버넌스 및 규정 준수 솔루션을 찾고 있습니다. 선도적인 no-code 앱 개발 플랫폼인 Betty Blocks Centralized Citizen Developer Command Center를 통해 이러한 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.

Betty Blocks 의 CEO인 Chris Obdam은 많은 기업이 low-code 및 no-code 플랫폼의 이점을 인식하기 시작했다고 말합니다. 이러한 플랫폼은 조직의 비즈니스 말단을 문제 해결에 참여시켜 혁신에 대한 조직의 접근 방식을 크게 바꿀 수 있습니다. 그러나 Obdam은 거버넌스 및 규정 준수에 대한 지원 부족이 여전히 문제라는 점을 인정합니다.

no-code 앱 개발에서 거버넌스 및 규정 준수 문제를 해결하기 위해 Betty Blocks 거버넌스 프레임워크를 구현하고 6가지 중요한 요소를 제공합니다. 여기에는 시민 개발 정책 및 지침 유지, 리소스 집계 및 제공, 조직 활동, 교육, 시민 개발자를 위한 커뮤니티 구축, 애플리케이션 구축에 사용되는 플랫폼 및 시스템 관리가 포함됩니다.

또한 Betty Blocks 조직의 시민 개발 프로그램, 모든 활동 모니터링 및 관리를 위한 중앙 책임 허브 역할을 하는 중앙 집중식 시민 개발자 명령 센터를 만들 것을 제안합니다. 종종 IT 부서 내에 있는 이 명령 센터는 시민 개발 활동이 다른 조직 부분의 요구 사항을 준수하고 다른 시스템과 원활하게 통합되도록 합니다.

시민 개발자가 작업을 생성하는 방식을 제어하는 것 외에도 Betty Blocks Centralized Citizen Developer Command Center는 시민이 디자인한 앱의 개발에서 테스트, 실행 및 관리에 이르기까지 전체 개발 프로세스에서 거버넌스를 시행하는 것을 목표로 합니다. 이 접근 방식은 no-code 애플리케이션이 회사 정책 및 규정을 준수하면서 안전하게 구축되도록 보장합니다.

no-code 앱 개발에서 거버넌스를 지원하는 것 외에도 Betty Blocks 주요 엔터프라이즈 소프트웨어 회사와 협력하여 low-code 거버넌스를 레거시 앱으로 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 이 파트너십의 목표는 종단 간 no-code 규정 준수 및 미션 크리티컬 또는 레거시 앱 환경과 새로운 no-code 앱의 원활한 통합을 제공하는 것입니다.

no-code 및 low-code 플랫폼의 급속한 성장으로 기업에 전례 없는 기회가 생겼기 때문에 거버넌스 및 규정 준수를 해결하는 것은 애플리케이션의 안전하고 확장 가능한 개발을 보장하기 위한 중요한 단계입니다. AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

이러한 영역의 지속적인 발전, 궁극적으로 IT 부서의 걱정 없는 거버넌스 결과 low-code 및 no-code 앱 개발 진화의 다음 단계입니다. 이는 의심할 여지 없이 모든 규모의 기업을 위한 애플리케이션 개발의 혁신 가속화와 효율성 향상으로 이어질 것입니다.