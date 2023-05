Airtable 직원 254명을 정리해고하는 가운데 임원급 리더 3명이 회사를 떠나 직원 수를 20% 줄였다고 확인했다. 출발에는 최고 수익 책임자, 최고 인사 책임자 및 최고 제품 책임자가 포함됩니다. 이러한 전략적 움직임은 보다 간소화된 실행 모드에 집중하기로 한 회사의 결정과 관련이 있습니다.

최고 수익 책임자인 Seth Shaw는 Peter Deng이 최고 제품 책임자로 합류하기 직전인 2020년 11월에 Airtable 에 합류했습니다. 요한나 잭맨(Johanna Jackman)은 2021년 5월 최고 인사 책임자 역할을 맡아 1년 안에 회사의 직원 수를 1,000명으로 두 배로 늘리는 것을 목표로 합니다. 3명의 임원 모두가 상호 합의한 퇴사로 전환 단계를 통해 회사에 계속 자문을 제공할 것입니다.

회사 관계자는 임원의 퇴직금 지급 여부에 대해서는 언급을 피했지만 내부 직원이 그 자리를 승계하는 것으로 확인됐다. 자세한 내용은 금요일로 예정된 전체 회의에서 공개될 예정입니다.

이 정도 규모의 경영진이 퇴사하는 것은 드문 일이며, 특히 회사가 상당한 규모의 감축을 단행하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 그러나 Airtable CEO이자 설립자인 Howie Liu는 TechCrunch가 입수한 직원들에게 보낸 이메일에서 이 결정이 회사가 더 좁은 초점으로 전환한 데 대한 반응이라고 강조했습니다. Airtable이 10년 동안 존재한 첫 해고입니다.

Liu의 이메일은 Airtable이 10월 에 연결된 앱 으로 기업 고객을 사로잡겠다는 계획을 발표한 것이 이 전략의 최전선에 있음을 보여줍니다. Airtable의 초기 성공은 상향식 채택에 힘입어 이제는 이 경로를 추구하기 위해 리소스를 리디렉션하고 있습니다. 회사는 커넥티드 앱 비전이 가장 차별화된 가치를 제공할 수 있는 정규직 1,000명 이상의 대기업을 집중 공략하고 확대할 계획이다.

경영진 퇴장 외에도 이메일에는 Airtable 마케팅 미디어, 부동산, 비즈니스 기술 및 인프라를 포함한 여러 영역에서 지출을 줄였다고 명시되어 있습니다. Liu의 메시지는 한 번에 너무 많은 것을 성취하려는 노력으로 인해 최근 몇 년간 회사의 급속한 성장으로 인해 회사가 어떻게 허약해졌는지 설명합니다. 새로운 접근 방식은 투자 수익이 가장 큰 영역에 자원을 할당하면서 성장에 많은 투자를 하는 것을 강조합니다. 이 회사는 7억 3,500만 달러의 Series F 자금이 여전히 온전하다고 확신하며 대변인은 Airtable 여전히 야심차고 새로운 방향을 실행하기 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다. 또한 대변인은 매출의 대부분을 차지하는 엔터프라이즈 부문이 전년 대비 100% 성장하고 있다고 밝혔다.

