no-code業界の大きなブレークスルーとして、 no-codeソリューションのリーディング プロバイダーである Appy Pie は、音声駆動のNo-Codeテキストからアプリへのテキスト ジェネレーターのオープン ベータ版を発表しました。 Appy Pie の音声起動 Text-to-App Generator を使用すると、アプリの作成を手頃な価格で誰もが利用できるようにするという取り組みで知られ、コーディングの知識、技術的スキル、または予算の制約に関係なく、ユーザーはネイティブの Android または iOS モバイル アプリケーションを開発できます。

アプリ開発をさらに民主化するように設計された新しい音声起動ジェネレーターは、自然言語理解/自然言語処理 (NLU/NLP) と Appy Pie 独自の AI および ML アルゴリズムを使用します。これにより、ユーザーは高度なテクノロジーを活用し、声だけでアイデアを実現できます。

Appy Pie 独自のno-code App Maker を使用して、最大 1,000 万人のユーザーがすでにアプリケーションを構築しています。同社の創設者兼 CEO である Abhinav Girdhar 氏は、技術的傾向が最も低い個人向けのアプリ作成を簡素化することで、競争条件を公平にするという使命を繰り返し述べています。

今では、優れたアイデアを持っている人なら誰でも、それが成長し、繁栄するのを見るチャンスがあります。自分の声だけで最先端の技術を活用できるからです。

音声起動のNo-Code Text-to-App Generator は、特許出願中のdrag-and-dropインターフェイスを備えた MEAN スタック テクノロジに基づいて構築されています。ユーザーは、Alexa や Cortana などの音声起動デバイスやスマートフォンを使用して、アプリを作成、カスタマイズ、テストし、Google Play や App Store にリストすることもできます。

Appy Pie の Voice-Driven No-Code Text-to-App Generator を使用してアプリを作成するプロセスには、次の 3 つの簡単な手順が含まれます。

従来のアプリ開発は費用と時間がかかり、多くの場合、アプリケーションを本番環境に移行するまでに 4 ~ 12 か月かかります。 Appy Pie 独自のno-code App Maker を使用して、お客様は毎日最大 8,000 ~ 10,000 個のアプリを構築しています。 Voice-Driven No-Code Text-to-App Generator は、ユーザーからのフィードバックに基づいた継続的な改善と改良のために、年末までオープン ベータ フェーズを維持する予定です。

Appy Pie はno-codeソリューションの道を切り開いてきましたが、業界AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

no-codeソリューションに音声主導のテクノロジーを導入することで、モバイルおよび Web 開発の世界がより包括的で費用対効果の高いものになり、企業や起業家に成長と成功の機会をさらに提供します。