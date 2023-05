テクノロジー業界におけるジェネレーティブ AI の台頭は急速に進んでいます。 2022 年だけでも、ベンチャー キャピタル企業は生成型 AI スタートアップに 45 億ドルという驚異的な投資を行いました。このクラブに最近加わったのは、最先端の AI コンテンツ作成およびコラボレーション プラットフォームである Narrato で、VC 資金の確保を発表しました。サンフランシスコを拠点とするこのスタートアップ企業は、Canva、Linktree、Employment Hero などの企業への初期の投資家として知られるオーストラリアの会社、AirTree Ventures が率いるプレシード ラウンドで 100 万ドルを集めました。

資金調達ラウンドには、B2B e コマース プラットフォームの OfBusiness と、有名な連続起業家の Shreesha Ramdas も参加しました。支払い SaaS のスタートアップである ChargeBee、語学学習アプリの Preply、および顧客オンボーディング ソフトウェアの Rocketlane は、コンテンツのニーズのために Narrato を選択したクライアントの 1 つであり、同社は AirTree の専門知識を使用して米国全体に拡大することを目指しています。

Narrato は、2022 年 1 月にオーストラリアの連続起業家である Sophia Solanki によって設立されました。Sophia Solanki の前の起業家ベンチャーである DrumUp は、コンテンツ マーケティングとソーシャル メディア管理 SaaS プラットフォームに焦点を当てていました。 Solanki 氏は TechCrunch との会話で、Narrato の当初のコンセプトはコンテンツ用の GitHub を構築することであったと説明しました。これは、自動化、コラボレーション、公開などの機能を備えたマーケティング チーム向けに設計されたワークスペースです。しかし、チームはここ数年ジェネレーティブ AI に強い関心を持っていたため、ジェネレーティブ AI をコンテンツ プロセスのさまざまな段階にピボットして統合することになりました。

Narrato の主な製品は、ブリーフの自動生成、コンテンツ作成、最適化などの機能を使用して計画を簡素化する AI コンテンツ アシスタントです。このプラットフォームは、自動化された公開機能とともに、コラボレーション ツールとワークフロー ツールも誇っています。 AI 主導のコンテンツ作成と非 AI コンテンツ作成の両方で、ユーザーは、ブログ、Web コピー、ビデオ スクリプト、電子メール、ソーシャル メディア コンテンツ、アートなど、さまざまなコンテンツ タイプのプラットフォームのテンプレートを利用できます。さらに、Narrato は、AI を介したコンテンツ作成用のチャットのようなインターフェイスを提供し、生成 AI 支援コンテンツ テンプレートの選択肢を数百に拡大する予定です。

ジェネレーティブ AI がブリーフを生成すると、ライターはこれらを使用して SEO ガイドとアウトラインを作成できます。このプラットフォームには、コンテンツ作成者がより多くの視聴者にリーチできるようにするための調査とベンチマークも組み込まれています。

Narrato は、コンテンツ プロジェクト管理に使用される Notion や ClickUp などとの競争に直面していますが、Jasper や Copy.ai は AI を活用したコンテンツ作成プラットフォームです。しかし、Narrato は、ジェネレーティブ AI を単一のプラットフォーム内のマーケティングおよびコンテンツ作成ワークフロー全体に統合することで際立っています。声明の中で、AirTree パートナーの Elicia McDonald は、Solanki の市場に対する深い理解と、コンテンツ マーケティングにおけるジェネレーティブ AI の可能性を特定する能力を称賛し、同社の印象的な初期の牽引力を考慮しました。

Narrato のようなプラットフォームは、コンテンツ作成領域におけるジェネレーティブ AI の変革力を示しています。