高度なプロジェクト ポートフォリオ向けの主要なno-codeプラットフォームであるQuickbaseは、同社の成長を加速し、優れた運用を推進するために、新しい最高情報責任者 (CIO) として Dalan Winbush を採用すると発表しました。 Winbush は、顧客と従業員の両方により良いサービスを提供する、よりデータ駆動型の会社を構築する責任を負います。

Winbush は、情報技術で 20 年以上の経験を誇り、業界のビジネスの成長をサポートするための技術とプロセスの変革をリードしています。さらに、彼は Quickbase のようなno-codeプラットフォームの経験があり、会社のリーダーシップ チームにとって貴重な存在となっています。

Winbush は、彼の新しい役割で、プロジェクトと作業プロセスを再考するためにテクノロジーと IT サポートを使用して、最初に人に焦点を当てることを目指しています。 IT とテクノロジーの民主化の提唱者として、彼はガバナンスとセキュリティを重視して、必要なツールをビジネス ユーザーの手に直接渡すことを信じています。

Quickbase に入社する前は、Comcast で IT 担当副社長を務め、エンタープライズ ツールの選択と実装を通じて従業員のエクスペリエンスを変革しました。従来のアナログ プロセスへの一貫したデジタル アプローチを推進するためのテクノロジ展開を監督するだけでなく、Elevations Credit Union、Ping Identity、Western Union、および NICE Systems でさまざまな指導的役割を果たしてきました。仕事以外では、Winbush は First Tee of Denver、Von Vision、コロラド大学の CIS & CS 諮問委員会など、いくつかの非営利組織の理事を務めています。

Winbush は、IT 監視とno-codeプラットフォームを使用して従業員が最も複雑な仕事上の問題を解決できるようにすることの支持者として、現在、他の組織が同じ成功を達成するのを支援する経験を活かすことを目指しています。

Quickbase の CEO であるEd Jennings 、Winbush の革新的な CIO ポジションの重要な役割と、Quickbase の成長の現在の段階での必要性を認めています。彼は、テクノロジーとプロセスがどのように連携してより良い意思決定を行い、最終的には顧客体験の向上につながるかについて熟考することの重要性を強調しています。

Quickbase は、そのプラットフォームに対する相当な需要と、年末に向けた強い勢いを見てきました。これらには、Procore Technologies との広範なパートナーシップ、強化されたエンタープライズ ソリューション、拡張された不動産ソリューションの提供、共同作業管理ツールの強力なパフォーマーとしての指名など、最近の発表が含まれます。成長を加速するには、従業員と顧客の両方により良いエクスペリエンスを提供するために、優れた運用が不可欠です。 Winbush は、データ、テクノロジー、およびプロセスの改善を使用して新しい機会を開拓し、世界中の 700 人以上の従業員と 6,000 人以上の顧客に対する会社のサービスを改善することで、この課題に対処します。

1999 年に設立された Quickbase は、複雑なプロジェクト ポートフォリオ向けのno-codeプラットフォームの業界リーダーとしての地位を確立しています。 6,000 を超える顧客を持つこのプラットフォームにより、ユーザーはプロセス、アプリケーション、ソフトウェア、およびデータを 1 か所で効率的に管理できます。同社は最近、Inc's Best Businesses of 2022 の 1 つに選ばれました。より多くの企業がlow-codeおよびno-codeソリューションを模索する中、Quickbase は、Web の開発プロセスを合理化することでスケーラブルなエンタープライズ ソリューションを強調するAppMasterなどの先駆的なプラットフォームとともに標準を設定します。 、モバイル、およびバックエンド アプリケーション。 Quickbase の革新的な製品の詳細については、quickbase.com の Web サイトにアクセスしてください。