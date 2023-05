no-codeおよびlow-codeプラットフォームが勢いを増し続けているため、開発者ではない「市民開発者」もさまざまなアプリケーションを開発および起動できるようになります。この新たな傾向により、CIO はこれらのプラットフォーム向けに、より洗練されたガバナンスおよびコンプライアンスのソリューションを求めるようになりました。主要なno-codeアプリ開発プラットフォームであるBetty Blocks 、集中化された Citizen Developer Command Center でこれらの懸念に対処することを目指しています。

Betty Blocksの CEO、Chris Obdam 氏は、多くの企業がlow-codeおよびno-codeプラットフォームの利点を認識し始めていると述べています。これらのプラットフォームは、組織のビジネスエンドを問題解決に関与させることで、イノベーションに対する組織のアプローチを大きく変えることができます。しかし、オブダム氏は、ガバナンスとコンプライアンスに対するサポートが欠けていることが依然として問題であることを認めています。

no-codeアプリ開発におけるガバナンスとコンプライアンスの課題に取り組むために、 Betty Blocksガバナンス フレームワークを実装し、6 つの重要な要素を備えています。これらには、シチズン開発ポリシーとガイドラインの維持、リソースの集約と提供、シチズン開発者向けの活動、トレーニング、コミュニティ構築の組織化、アプリケーションの構築に使用されるプラットフォームとシステムの管理が含まれます。

さらに、 Betty Blocks 、組織の市民開発プログラムの中央責任ハブとして機能し、すべての活動を監視および管理する集中市民開発者コマンド センターの創設を提案しています。このコマンド センターは IT 部門内に設置されることが多く、市民の開発活動が他の組織部門の要件に準拠し、他のシステムとシームレスに統合されるようにします。

Betty Blocks Centralized Citizen Developer Command Center は、市民開発者が作品を作成する方法を制御することとは別に、開発からテスト、起動、市民が設計したアプリの管理に至るまで、開発プロセス全体にわたってガバナンスを強化することを目的としています。このアプローチにより、 no-codeアプリケーションが安全に構築され、企業のポリシーや規制に準拠することが保証されます。

Betty Blocks no-codeアプリ開発におけるガバナンスのサポートに加えて、大手エンタープライズ ソフトウェア会社と協力して、 low-codeガバナンスをレガシー アプリに拡張することにも取り組んでいます。このパートナーシップは、エンドツーエンドのno-codeコンプライアンスと、新しいno-codeアプリとミッション クリティカルなアプリ環境またはレガシー アプリ環境とのシームレスな統合を提供することを目的としています。

no-codeおよびlow-codeプラットフォームの急速な成長により、企業に前例のない機会がもたらされる中、ガバナンスとコンプライアンスへの取り組みは、アプリケーションの安全かつスケーラブルな開発を確保するための重要なステップです。 AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

これらの分野で継続的に進歩し、最終的に IT 部門に安心のガバナンスをもたらすことが、 low-codeおよびno-codeアプリ開発の進化における次のステップとなります。これにより、あらゆる規模の企業のイノベーションが加速し、アプリケーション開発の効率が向上することは間違いありません。