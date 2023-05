Airtable従業員 254 人を一時解雇する中、幹部レベルのリーダーのうち 3 人が退職したことを確認しました。退職者には、最高収益責任者、最高人事責任者、最高製品責任者が含まれます。この戦略的な動きは、より合理化された実行モードに集中するという会社の決定と相関しています。

最高収益責任者の Seth Shaw は、Peter Deng が最高製品責任者として入社する直前の 2020 年 11 月にAirtableに入社しました。 Johanna Jackman は、2021 年 5 月に最高人事責任者の役割を引き受け、1 年以内に会社の人員を 2 倍の 1,000 人に増やすことを目指しています。相互に合意された 3 人の幹部全員の辞任により、彼らは移行段階を通じて引き続き会社に助言を与えることになります。

同社の公式スポークスパーソンは、役員に退職金が提供されたかどうかについてコメントすることを拒否しましたが、社内の従業員がその地位を引き継ぐことは確認されています。詳細は、金曜日に予定されている全社会議で明らかにされる予定です。

これほどの規模の経営陣が退職することはめったになく、特に企業が大幅な人員削減を行っている場合はそうです。しかし、 Airtable CEO 兼創設者である Howie Liu は、TechCrunch が入手したスタッフへの電子メールの中で、この決定はより狭い焦点への会社のシフトへの対応であると強調した.これは、Airtable の 10 年間の存在期間における初めてのレイオフです。

Liu の電子メールは、Airtable が 10 月に発表した、コネクテッド アプリでエンタープライズ クライアントを獲得する計画が、この戦略の最前線にあることを明らかにしています。 Airtable の最初の成功はボトムアップの採用によって促進されましたが、現在はこの道を追求するためにリソースをリダイレクトしています。同社は、コネクテッド アプリのビジョンが最も差別化された価値を提供できる、少なくとも 1,000 人の常勤従業員を抱える大企業をターゲットにして拡大することに集中する予定です。

幹部の退出に加えて、電子メールには、 Airtableマーケティング メディア、不動産、ビジネス テクノロジー、インフラストラクチャなどのいくつかの分野で支出を削減したことも記載されています。 Liu のメッセージは、一度に多くのことを達成しようとすることによって引き起こされた、近年の同社の急速な成長が、いかに彼らを手薄にさせているかを説明しています。この新しいアプローチは、投資収益率が最も高い分野にリソースを割り当てながら、成長に多額の投資を行うことを強調しています。同社は、7 億 3500 万ドルのシリーズ F 資金がまだ無傷であることを保証し、広報担当者は、 Airtable野心的であり、新しい方向性を実行することにコミットしていることを明らかにしました。さらに、広報担当者は、収益の大部分を生み出す同社のエンタープライズ セグメントは、前年比 100% の成長を示していると述べました。

