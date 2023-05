Airtable ยืนยันว่าผู้นำระดับผู้บริหารสามคนออกจากบริษัทท่ามกลางการเลิกจ้างพนักงาน 254 คน ซึ่งคิดเป็นจำนวนพนักงานที่ลดลง 20% การลาออกประกอบด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่สรรพากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของบริษัทที่จะมุ่งเน้นไปที่โหมดการดำเนินการที่คล่องตัวมากขึ้น

Seth Shaw หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้เข้าร่วม Airtable ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ไม่นานก่อนที่ Peter Deng จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ Johanna Jackman เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนพนักงานของบริษัทเป็นสองเท่าเป็น 1,000 คนภายในระยะเวลาหนึ่งปี การออกจากตำแหน่งที่ตกลงร่วมกันของผู้บริหารทั้งสามคนจะทำให้พวกเขายังคงให้คำแนะนำแก่บริษัทตลอดช่วงการเปลี่ยนแปลง

โฆษกบริษัทอย่างเป็นทางการปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่ามีการเสนอเงินชดเชยให้กับผู้บริหารหรือไม่ แต่ได้รับการยืนยันว่าพนักงานภายในจะรับตำแหน่งแทน รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้รับการเปิดเผยในระหว่างการประชุมมือทั้งหมดที่จะมีขึ้นในวันศุกร์

การลาออกของผู้บริหารในระดับนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทกำลังดำเนินการปรับลดจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม Howie Liu ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Airtable เน้นย้ำในอีเมลที่ส่งถึงพนักงานที่ TechCrunch ได้รับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัทไปสู่การมุ่งเน้นที่แคบลง นี่เป็นการปลดพนักงานครั้งแรกของ Airtable ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

อีเมลของ Liu เปิดเผยว่าการประกาศแผนการในเดือนตุลาคมของ Airtable เพื่อดึงดูดลูกค้าองค์กรด้วย แอพที่เชื่อมต่อนั้น อยู่ในระดับแนวหน้าของกลยุทธ์นี้ แม้ว่าความสำเร็จในขั้นต้นของ Airtable จะถูกขับเคลื่อนโดยการยอมรับจากล่างขึ้นบน แต่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนเส้นทางทรัพยากรเพื่อมุ่งสู่เส้นทางนี้ บริษัทวางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดเป้าหมายและขยายในบริษัทองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีพนักงานประจำอย่างน้อย 1,000 คน ซึ่งวิสัยทัศน์ของแอพที่เชื่อมต่อกันสามารถให้คุณค่าที่แตกต่างมากที่สุด

นอกจากการลาออกของผู้บริหารแล้ว อีเมลยังระบุว่า Airtable ได้ลดการใช้จ่ายในหลายด้าน รวมถึงสื่อการตลาด อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ข้อความของ Liu อธิบายว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้แรงผลักดันจากการพยายามทำให้สำเร็จมากเกินไปในคราวเดียว ทำให้พวกเขายืดเยื้อ แนวทางใหม่เน้นการลงทุนอย่างมากในการเติบโตในขณะที่จัดสรรทรัพยากรไปยังพื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากที่สุด บริษัทมั่นใจว่ากองทุน Series F มูลค่า 735 ล้านดอลลาร์ยังคงไม่เสียหาย และโฆษกชี้แจงว่า Airtable ยังคงทะเยอทะยานและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามทิศทางใหม่ นอกจากนี้ โฆษกยังระบุว่าภาคส่วนองค์กรของบริษัท ซึ่งสร้างรายได้ส่วนใหญ่นั้น กำลังแสดงการเติบโต 100% YoY

การเปลี่ยนโฟกัสไปยังลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีต่อโซลูชัน low-code และ no-code เช่น AppMaster 's platform, which expedites the development process and enables streamlined execution of business processes. AppMaster offers a customizable and comprehensive low-code, no-code solution for web, mobile, and backend applications, allowing businesses of all sizes to scale their operations efficiently.