ตามที่รายงานโดย Axios Google ได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยวางแผนที่จะใส่ผู้ช่วยของตนด้วยความสามารถที่ขับเคลื่อนโดย AI กำเนิด มีรายงานว่าทีมงานส่วนหนึ่งได้เริ่มต้นการเดินทางนี้ โดยเริ่มแรกมุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันมือถือ

อีเมลภายในที่รั่วไหลเผยให้เห็นว่าความปรารถนาของ Google รวมถึงผู้ช่วยที่ 'ซุปเปอร์ชาร์จ' ซึ่งขับเคลื่อนโดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่ล้ำสมัย โมเดลเหล่านี้คล้ายกับเทคโนโลยีที่เรียกใช้ ChatGPT และ Bard chatbot ของ Google เอง

Google กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลง Axios รายงานว่าองค์กรกำลังปรับโครงสร้างทีมที่ทำงานเกี่ยวกับ Assistant โดยได้รับจากแหล่งข่าวภายในว่ามีการรวมตำแหน่งบางตำแหน่งเข้าด้วยกัน ผลกระทบที่แท้จริงต่อพนักงานยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม Axios แนะนำว่าพนักงานหลายสิบคนถูกเลิกจ้าง

ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ ความทุ่มเทของ Google ที่มีต่อ Assistant ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง "เรามีความมุ่งมั่นอย่างมากต่อ Assistant และเรามองอนาคตในแง่บวก" Peeyush Ranjan รองประธานฝ่าย Google Assistant และ Duke Dukellis ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทกล่าวในอีเมลที่รั่วไหล

แม้ว่าคุณสมบัติเฉพาะที่วางแผนไว้สำหรับ Assistant จะยังไม่เปิดเผย แต่การอนุมานถึงแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่คล้ายกัน เช่น Bard chatbot ทำให้เห็นถึงฟังก์ชันการทำงานที่เป็นไปได้ Assistant สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ Bard ได้ ดังนั้นจึงเตรียมตัวเองให้พร้อมรับคำตอบสำหรับคำถามจากข้อมูลออนไลน์ที่กว้างใหญ่ไพศาล

'ผู้คนหลายร้อยล้านคนพึ่งพา Assistant ในแต่ละเดือน และความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับพวกเขายังคงไม่ลดทอน' เจนนิเฟอร์ ร็อดสตรอม โฆษกของ Google กล่าวกับ The Verge เธอกล่าวเสริมว่า 'เราตื่นเต้นกับโอกาสของ LLM ที่ทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Assistant และปรับปรุงประสิทธิภาพได้'

