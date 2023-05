OutSystems ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเขียน low-code ชั้นนำ ประสบความสำเร็จในการระดมทุนใหม่มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่า 9.5 พันล้านดอลลาร์ Abdiel Capital และ Tiger Global เป็นหัวหอกของรอบการลงทุน แม้ว่าบริษัทซอฟต์แวร์ในโปรตุเกสและสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2544 จะยังคงเป็นของเอกชน แต่การระดมทุนจำนวนมากได้เน้นย้ำถึงเส้นทางการเติบโตที่น่าประทับใจและความเป็นไปได้ในการเสนอขายหุ้น IPO ในที่สุด

การระดมทุนครั้งนี้ทำให้ OutSystems เข้าร่วมกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่รายอื่นๆ ในพื้นที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เช่น AppMaster, which also harnesses the power of low-code and no-code development. OutSystems specializes in low-code app development, differentiating itself from no-code tools by incorporating some coding in conjunction with visual programming interfaces. The company aims to provide useful tools for creating meaningful corporate applications, touting the flexibility and adaptability of low-code solutions in contrast to the limitations of no-code tools.

Paulo Rosado ซีอีโอของ OutSystems ได้กล่าวถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทในด้านความสามารถในการออกสู่ตลาด (GTM) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังจากการประกาศระดมทุนครั้งล่าสุด เขาอธิบายว่าบริษัทได้เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและ GTM อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชัน low-code ความสำเร็จของ OutSystems เห็นได้ชัดจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตทำให้การประเมินมูลค่าสูงเหมาะสม

ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้า ผู้ที่ no-code แนะนำว่าความต้องการโค้ดในกระบวนการพัฒนาอาจลดลง อย่างไรก็ตาม OutSystems ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้แนวทางที่เน้นการใช้โค้ดต่ำ ซึ่งผสมผสานวิธีที่ดีที่สุดทั้ง no-code และโค้ดเป็นศูนย์กลาง รูปแบบการกำหนดราคาของบริษัทขึ้นอยู่กับการใช้งานแพลตฟอร์ม โดยเปลี่ยนจุดสนใจจาก SaaS แบบดั้งเดิมไปสู่แนวทางซอฟต์แวร์ตามความต้องการมากขึ้น ความแตกต่างนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ SaaS

การแข่งขันในตลาด low-code ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องกับบริษัทต่างๆ เช่น AppMaster and OutSystems providing powerful low-code and no-code solutions that are increasing in popularity. High demand and accelerated growth in the no-code and low-code sectors have been consistently reported by startups over the past four to six quarters. With rapid advancements being made in these sectors, the competition is only expected to intensify as companies struggle to keep pace.

การระดมทุนรอบล่าสุดของ OutSystems บ่งบอกถึงความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับพื้นที่การพัฒนาแอปแบบ low-code เนื่องจากเป็นการวางตำแหน่งบริษัทในการเข้าสู่ตลาดสาธารณะในอนาคต ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เร่งตัวขึ้น การเปิดรับวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพัฒนา low-code และ no-code เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า