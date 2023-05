การเพิ่มขึ้นของ AI เชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2022 เพียงปีเดียว บริษัทร่วมลงทุนได้ลงทุนเงินจำนวน 4.5 พันล้านดอลลาร์ในการเริ่มต้นสร้าง AI สมาชิกใหม่ล่าสุดของสโมสรนี้คือ Narrato ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการสร้างเนื้อหาและความร่วมมือด้าน AI ที่ทันสมัย ซึ่งได้ประกาศการระดมทุนของ VC บริษัทสตาร์ทอัพในซานฟรานซิสโกกวาดรายได้ 1 ล้านดอลลาร์ในรอบพรีเซลล์ซึ่งนำโดย AirTree Ventures บริษัทสัญชาติออสเตรเลียที่เป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนรายแรกๆ ในบริษัทต่างๆ เช่น Canva, Linktree และ Employment Hero

รอบการระดมทุนยังได้รับการมีส่วนร่วมจาก OfBusiness ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบ B2B และ Shreesha Ramdas ผู้ประกอบการต่อเนื่องที่มีชื่อเสียง การชำระเงิน ChargeBee บริษัทสตาร์ทอัพ SaaS แอปเรียนภาษา Preply และซอฟต์แวร์ต้อนรับลูกค้า Rocketlane เป็นหนึ่งในลูกค้าที่เลือก Narrato สำหรับความต้องการด้านเนื้อหา และบริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของ AirTree เพื่อขยายไปทั่วสหรัฐอเมริกา

Narrato ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยผู้ประกอบการต่อเนื่องชาวออสเตรเลีย Sophia Solanki ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมทุนก่อนหน้านี้ในชื่อ DrumUp โดยมุ่งเน้นที่แพลตฟอร์ม SaaS ด้านการตลาดเนื้อหาและการจัดการโซเชียลมีเดีย ในการสนทนากับ TechCrunch Solanki อธิบายว่าแนวคิดดั้งเดิมของ Narrato คือการสร้าง GitHub สำหรับเนื้อหา ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ความสนใจอย่างมากของทีมใน generative AI ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้พวกเขาเปลี่ยนทิศทางและรวม generative AI เข้ากับขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการเนื้อหา

ข้อเสนอหลักของ Narrato คือผู้ช่วยเนื้อหา AI ที่ทำให้การวางแผนง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหาสั้นๆ อัตโนมัติ การสร้างเนื้อหา และการเพิ่มประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและเวิร์กโฟลว์ ควบคู่ไปกับความสามารถในการเผยแพร่อัตโนมัติ สำหรับทั้งการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และไม่ใช่ AI ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตของแพลตฟอร์มสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ รวมถึงบล็อก การคัดลอกเว็บ สคริปต์วิดีโอ อีเมล เนื้อหาโซเชียลมีเดีย และงานศิลปะ นอกจากนี้ Narrato ยังนำเสนออินเทอร์เฟซที่เหมือนการแชทสำหรับการสร้างเนื้อหาผ่าน AI และวางแผนที่จะขยายการเลือกเทมเพลตเนื้อหาที่สร้างโดย AI ช่วยเหลือเป็นหลายร้อยรายการ

เมื่อ AI กำเนิดสร้างบทสรุป ผู้เขียนสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจัดทำคู่มือ SEO และโครงร่าง แพลตฟอร์มนี้ยังรวมการวิจัยและการเปรียบเทียบเพื่อช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น

Narrato เผชิญกับการแข่งขันจาก Notion และ ClickUp ซึ่งใช้สำหรับการจัดการโครงการเนื้อหา ในขณะที่ Jasper และ Copy.ai เป็นแพลตฟอร์มการสร้างเนื้อหาที่ใช้ประโยชน์จาก AI อย่างไรก็ตาม Narrato สร้างความแตกต่างด้วยการรวม AI เชิงสร้างสรรค์ตลอดทั้งเวิร์กโฟลว์การตลาดและการสร้างเนื้อหาทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว ในแถลงการณ์ หุ้นส่วนของ AirTree Elicia McDonald ยกย่องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของ Solanki ในตลาดและความสามารถในการระบุศักยภาพของ AI เชิงสร้างสรรค์สำหรับการตลาดเนื้อหา โดยพิจารณาถึงการฉุดรั้งที่น่าประทับใจของบริษัทในช่วงแรก

แพลตฟอร์มเช่น Narrato แสดงพลังการเปลี่ยนแปลงของ AI เชิงสร้างสรรค์ในขอบเขตการสร้างเนื้อหา ในขณะที่ควบคุม AI เพื่อช่วยเหลือผู้สร้างเนื้อหา บริษัทต่างๆ เช่น AppMaster play a significant role in accelerating the development process of backend, web, and mobile applications through their powerful no-code platform. As entrepreneurs worldwide integrate innovative solutions like Narrato and AppMaster, the future of content creation and application development appears to be dominated by AI-enabled platforms and no-code tools.