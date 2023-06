รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังเปิดตัวโครงการริเริ่มมูลค่า 68 ล้านดอลลาร์ (54 ล้านปอนด์) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีความรับผิดชอบและเชื่อถือได้ การประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยเลขานุการเทคโนโลยี Chole Smith ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของเธอที่งาน London Tech Week

การลงทุนนี้เป็นไปตามคำมั่นของรัฐบาลสหราชอาณาจักรก่อนหน้านี้ที่มีต่อภาคส่วน AI รวมถึง Foundation Model Taskforce มูลค่า 126 ล้านดอลลาร์ และรางวัลการวิจัย AI ใหม่สำหรับการวิจัย AI ของอังกฤษที่ก้าวล้ำ โดยมอบเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับบริษัทที่ชนะ

เงินทุนจะแจกจ่ายผ่าน UK Research and Innovation (UKRI) ซึ่งเป็นหน่วยงานสาธารณะที่ได้รับการสนับสนุนจาก Department for Science, Innovation and Technology ส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนี้ จะจัดสรรเงิน 39 ล้านดอลลาร์ให้กับ Responsible AI UK ซึ่งเป็นกลุ่มสมาคมขนาดใหญ่ที่นำโดยศาสตราจารย์ Gopal Ramchurn ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI แห่งมหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตัน

Responsible AI UK มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวิจัยสหสาขาวิชาชีพเพื่อสำรวจการพัฒนาทางจริยธรรม การรวม AI ที่เชื่อถือได้เข้ากับระบบที่มีอยู่ และผลกระทบในอนาคตต่อสังคม โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ 16.4 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการ AI 13 โครงการที่มุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของสหราชอาณาจักร และ 10 ล้านดอลลาร์สำหรับทุนวิจัย Alan Turing AI ใหม่สองทุน

นอกจากนี้ เงิน 2.5 ล้านดอลลาร์ยังมอบให้กับ 42 โครงการที่เน้นหลักการของความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และความทนทาน ความโปร่งใสและสามารถอธิบายได้ ความเป็นธรรม; ความรับผิดชอบและการกำกับดูแล; และความสามารถในการแข่งขันตามที่ระบุไว้ในสมุดปกขาวด้าน AI ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

ในขณะที่ภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป สิ่งสำคัญคือต้องปรับตัวและจัดการกับความท้าทายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์และระบบนิเวศเทคโนโลยีที่เหมาะสม สหราชอาณาจักรมีเป้าหมายที่จะอยู่ในระดับแนวหน้าของภาค AI