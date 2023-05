ในความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม no-code Appy Pie ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชัน no-code ได้ประกาศเปิดตัวเบต้าแบบเปิดของเครื่องสร้างข้อความไปยังแอปแบบ No-Code ที่ขับเคลื่อนด้วยเสียง Appy Pie เป็นที่รู้จักจากความมุ่งมั่นในการทำให้การสร้างแอปมีราคาย่อมเยาและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน โปรแกรมสร้างข้อความเป็นแอปที่สั่งงานด้วยเสียงของ Appy Pie ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือ Android หรือ iOS โดยไม่คำนึงถึงความรู้ด้านการเขียนโค้ด ทักษะทางเทคนิค หรือข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้การพัฒนาแอปเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เครื่องกำเนิดเสียงที่เปิดใช้งานใหม่ใช้ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ/การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLU/NLP) และอัลกอริทึม AI และ ML ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Appy Pie สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงและเปลี่ยนความคิดของพวกเขาให้เป็นจริงได้เพียงแค่ใช้เสียงของพวกเขา

ผู้ใช้มากถึง 10 ล้านคนได้สร้างแอปพลิเคชันผ่าน App Maker ดั้งเดิม no-code ของ Appy Pie แล้ว Abhinav Girdhar ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทย้ำพันธกิจของพวกเขาในการยกระดับสนามแข่งขันด้วยการทำให้การสร้างแอปง่ายขึ้นสำหรับบุคคลที่มีความโน้มเอียงทางเทคนิคน้อยที่สุด:

ตอนนี้ใครก็ตามที่มีไอเดียดีๆ ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นมันเติบโตและรุ่งเรือง เพราะพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงสุดได้เพียงแค่เสียงของพวกเขาเท่านั้น

ตัวสร้างข้อความไปยังแอป No-Code ที่สั่งงานด้วยเสียงสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีสแต็ก MEAN ซึ่งมีอินเทอร์เฟซแบบ drag-and-drop ผู้ใช้สามารถสร้างแอป ปรับแต่ง ทดสอบ และแม้แต่แสดงรายการแอปนั้นใน Google Play และ App Store โดยใช้อุปกรณ์สั่งการด้วยเสียง เช่น Alexa หรือ Cortana หรือสมาร์ทโฟน

ขั้นตอนการสร้างแอปโดยใช้ตัวสร้างข้อความไปยังแอป No-Code ที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงของ Appy Pie มีขั้นตอนง่ายๆ สามขั้นตอน:

การพัฒนาแอปแบบดั้งเดิมอาจมีราคาแพงและใช้เวลานาน โดยมักจะใช้เวลาสี่ถึง 12 เดือนในการทำให้แอปพลิเคชันเข้าสู่การผลิต ด้วย App Maker ดั้งเดิม no-code ของ Appy Pie ลูกค้าสามารถสร้างแอปได้มากถึง 8,000 ถึง 10,000 แอปในแต่ละวัน โปรแกรมสร้างข้อความไปยังแอป No-Code ที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงคาดว่าจะรักษาช่วงเบต้าแบบเปิดจนถึงสิ้นปีสำหรับการปรับปรุงและการปรับแต่งอย่างต่อเนื่องตามความคิดเห็นของผู้ใช้

แม้ว่า Appy Pie จะปูทางไปสู่โซลูชัน no-code แต่อุตสาหกรรมนี้ก็มีแพลตฟอร์มที่โดดเด่นอื่นๆ เช่น AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

การนำเทคโนโลยีที่สั่งการด้วยเสียงมาใช้กับโซลูชัน no-code ทำให้โลกของการพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บไซต์มีความครอบคลุมมากขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้ธุรกิจและผู้ประกอบการมีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น