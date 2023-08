Palo Alto Networks ได้เปิดตัวโมดูล CI/CD Security ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในวงจรการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งหมด โซลูชันนี้รวมเข้ากับฟังก์ชันโค้ดต่อคลาวด์ของแพลตฟอร์ม CNAPP ของ Prisma Cloud

Prisma Cloud ใช้ตำแหน่งการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อปกป้องระบบนิเวศ CI/CD ต่อต้านความอ่อนแอของโอเพ่นซอร์สในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบซอฟต์แวร์อย่างขยันขันแข็งตามที่บริษัทเน้นย้ำในบล็อกโพสต์

โซลูชันไดนามิกนี้ถูกขับเคลื่อนโดยเผชิญกับความท้าทายมากมายที่มาพร้อมกับการปกป้องไปป์ไลน์ CI/CD โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น แอปพลิเคชันและเครื่องมือของบริษัทอื่นที่ทำงานในสภาพแวดล้อมการพัฒนาทำให้ทีมรักษาความปลอดภัยยืนยันการกำหนดค่าที่เหมาะสมได้ยาก Ankur Shah รองประธานอาวุโสของ Prisma Cloud ที่ Palo Alto Networks กล่าวถึงข้อกังวลนี้

ด้วยการรวมความสามารถของ Cider ทำให้สามารถรักษาความปลอดภัยสภาพแวดล้อม CI/CD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้ลูกค้าของ Prisma Cloud มีพลังในการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับเครื่องมือแต่ละตัว แสดงภาพของการโต้ตอบกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ และช่วยในการระบุและแก้ไขช่องโหว่ Shah กล่าว

โมดูลการรักษาความปลอดภัย CI/CD แบบผสานรวมส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันระหว่างทีมรักษาความปลอดภัยและ DevOps เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยตลอดวงจรชีวิตของแอปพลิเคชัน บริษัทได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกลไกความร่วมมือนี้โดยเน้นย้ำถึงอำนาจของโมดูล

โมดูลใหม่นี้เมื่อรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม Prisma Cloud ที่มีอยู่แล้ว จะรวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การสแกนความลับ การวิเคราะห์องค์ประกอบซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานเป็นรหัสความปลอดภัยเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงสามารถเพิ่มความปลอดภัยและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้อย่างมากในกระบวนการจัดส่งซอฟต์แวร์ทั้งหมด

Palo Alto Networks ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงที่ว่าการผสานรวมนี้ช่วยให้โซลูชันแบบแยกส่วนไม่สามารถทำได้ด้วยตัวมันเอง นั่นคือกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมและบูรณาการ การพัฒนาเหล่านี้จาก Palo Alto Networks ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการรักษาความปลอดภัย CI/CD เนื่องจากเป็นการแข่งขันกับ AppMaster 's robust no-code solution, known for its comprehensive safeguarding functionality.