Canonical เปิดตัวคอนเทนเนอร์ Ubuntu ที่บางลงเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและช่องโหว่ที่ลดลง

Canonical ซึ่งเป็นบริษัทหลักของ Ubuntu ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวคอนเทนเนอร์ Ubuntu ขนาดเล็กพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูง คุณลักษณะเด่นของคอนเทนเนอร์ที่ปฏิวัติวงการเหล่านี้คือโครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งครอบคลุมเฉพาะแอปพลิเคชันและการพึ่งพารันไทม์ที่จำเป็น โดยจงใจข้ามแพ็คเกจ ยูทิลิตี้ หรือไลบรารีระดับระบบ

แนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังแนวทางที่พิถีพิถันนี้คือการกำจัดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจส่งผลต่อความทนทานของภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญและลดพื้นผิวการโจมตีที่เป็นไปได้ Canonical ระบุในการเปิดเผยล่าสุด

หนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่สนับสนุนการสร้างคอนเทนเนอร์ Ubuntu แบบสกัดเหล่านี้คือ 'Chisel' ซึ่งเป็นผู้จัดการแพ็คเกจที่แบ่งส่วนแพ็คเกจ Debian ออกเป็น 'ชิ้น' อย่างมีกลยุทธ์ สไลซ์เหล่านี้เป็นชุดย่อยอิสระที่ประกอบด้วยเนื้อหาและการขึ้นต่อกันที่เกี่ยวข้อง

เอกสารสิ่วอธิบายแนวคิดเชิงเปรียบเทียบว่า 'มีชิ้นส่วนของ Ubuntu' โดยให้สิ่งที่จำเป็น ระบบได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้าใจสุภาษิตโบราณว่า 'have your cake and eat it too'

ข้อดีที่สำคัญของคอนเทนเนอร์ Ubuntu ที่สร้างสรรค์อย่างเชี่ยวชาญเหล่านี้คือความเข้ากันได้ตลอดวงจรการพัฒนา การป้องกันที่ได้รับการปรับปรุงจากปัญหาการพึ่งพา Command Line Interface (CLI) ที่ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าในการสร้างหรือขยายคอนเทนเนอร์และกระบวนการสร้างอิมเมจใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

Canonical เชื่อว่าคอนเทนเนอร์ Ubuntu แบบสกัดเหล่านี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ มีเส้นทางที่ราบรื่นในการเริ่มดำเนินการบนเส้นทางคอนเทนเนอร์ของตน ในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนจากการพัฒนาไปสู่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้สึกนี้เป็นไปตามโพสต์บนบล็อกของพวกเขาในเรื่องนี้

คอนเทนเนอร์ Ubuntu ที่สกัดมามาพร้อมกับคำมั่นสัญญาในการบำรุงรักษาความปลอดภัยและการสนับสนุนที่เชื่อถือได้จาก Canonical การรับประกันจากบริษัท ได้แก่ การอัปเดตความปลอดภัยห้าปีสำหรับคอนเทนเนอร์ที่ออกมาจากพื้นที่เก็บข้อมูลหลัก บริการแพตช์ความปลอดภัยที่ยาวนานกว่าทศวรรษสำหรับลูกค้า Ubuntu Pro ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในวันธรรมดาหรือทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และการจัดแนวไลบรารีและรอบการเผยแพร่ด้วย Ubuntu LTS เพื่อเพิ่ม ความน่าเชื่อถือ

คอนเทนเนอร์ใหม่นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเครื่องมือยอดนิยมมากมาย เช่น Java, .NET และ Python ด้วยความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่าง Microsoft และ Canonical รุ่น .NET 6, 7 และ 8 จึงมีคอนเทนเนอร์ของตนเอง

Richard Lander ผู้จัดการโปรแกรมสำหรับ .NET ของ Microsoft กล่าวว่าแนวคิดที่คล้ายกับรูปภาพที่สกัดแล้วนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่นักพัฒนา นวัตกรรมของแนวคิดและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพโดย Canonical ได้รับการยกย่องอย่างสูง และ Microsoft ต้องการเป็นพันธมิตรในการเปิดตัวโดยเร็วที่สุด ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดส่งอิมเมจ Ubuntu Chiselled สำหรับ .NET ในรุ่น GA นี้

