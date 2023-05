เนื่องจากแพลตฟอร์ม no-code และ low-code ยังคงได้รับแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยให้ 'นักพัฒนาพลเมือง' ที่ไม่ใช่นักพัฒนาสามารถพัฒนาและเปิดใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ได้ แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่นี้กระตุ้นให้ซีไอโอมองหาโซลูชันการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้ Betty Blocks ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปแบบ no-code นำ มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้ด้วยศูนย์บัญชาการนักพัฒนาพลเมืองส่วนกลาง

Chris Obdam ซีอีโอของ Betty Blocks กล่าวว่าธุรกิจจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ของแพลตฟอร์ม low-code และ no-code แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแนวทางขององค์กรไปสู่นวัตกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเกี่ยวข้องกับจุดจบทางธุรกิจขององค์กรในการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม ออบดัมยอมรับว่าการขาดการสนับสนุนด้านธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังคงเป็นปัญหา

เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการพัฒนาแอปแบบ no-code Betty Blocks ใช้เฟรมเวิร์กการกำกับดูแลและนำเสนอองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการรักษานโยบายและแนวทางการพัฒนาพลเมือง การรวมและการจัดหาทรัพยากร การจัดกิจกรรม การฝึกอบรม และการสร้างชุมชนสำหรับนักพัฒนาพลเมือง ตลอดจนการจัดการแพลตฟอร์มและระบบที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ Betty Blocks ยังแนะนำให้สร้าง Centralized Citizen Developer Command Center ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความรับผิดชอบส่วนกลางสำหรับโครงการพัฒนาพลเมืองขององค์กร ติดตามและจัดการกิจกรรมทั้งหมด ศูนย์บัญชาการนี้ ซึ่งมักจะตั้งอยู่ภายในแผนกไอที ช่วยให้มั่นใจว่ากิจกรรมการพัฒนาพลเมืองเป็นไปตามข้อกำหนดของส่วนอื่นๆ ขององค์กร และรวมเข้ากับระบบอื่นๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ

นอกเหนือจากการควบคุมวิธีที่นักพัฒนาที่เป็นพลเมืองสร้างงานของพวกเขาแล้ว ศูนย์บัญชาการนักพัฒนาพลเมืองส่วนกลางของ Betty Blocks ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อบังคับใช้การกำกับดูแลตลอดกระบวนการพัฒนาทั้งหมด ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการทดสอบ การเปิดตัว และการควบคุมแอปที่ออกแบบโดยพลเมือง แนวทางนี้ช่วยรับประกันว่าแอปพลิเคชัน no-code ถูกสร้างขึ้นอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับขององค์กร

นอกเหนือจากการสนับสนุนการกำกับดูแลในการพัฒนาแอปแบบ no-code แล้ว Betty Blocks กำลังทำงานเพื่อขยายการกำกับดูแล low-code ไปยังแอปรุ่นเก่าโดยร่วมมือกับบริษัทซอฟต์แวร์ระดับองค์กรรายใหญ่ ความร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนด no-code ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และการรวมแอปใหม่ no-code เข้ากับสภาพแวดล้อมของแอปที่มีความสำคัญต่อภารกิจหรือแอปรุ่นเก่าอย่างราบรื่น

เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของแพลตฟอร์ม no-code และ low-code ได้สร้างโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับธุรกิจ การจัดการด้านธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความมั่นใจถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านเหล่านี้ส่งผลให้แผนกไอทีสามารถกำกับดูแลได้โดยปราศจากความกังวล ซึ่งเป็นก้าวต่อไปของวิวัฒนาการของการพัฒนาแอปแบบ low-code และ no-code สิ่งนี้จะนำไปสู่การเร่งสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจทุกขนาดอย่างไม่ต้องสงสัย