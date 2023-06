KubeMQ เพิ่งเปิดเผยการอัปเดตที่สำคัญใน Dashboard โดยเปลี่ยนให้เป็นศูนย์บัญชาการที่ครอบคลุมทั้งหมดสำหรับจัดการการเชื่อมต่อไมโครเซอร์วิส การปรับปรุงนี้แนะนำคุณสมบัติหลักสองประการ - การค้นหาอัตโนมัติและแผนภูมิ - ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและความสามารถในการแสดงข้อมูลแบบทันทีเพื่อปรับสภาพแวดล้อมไมโครเซอร์วิสให้เหมาะสม

คุณลักษณะการค้นหาอัตโนมัติที่เพิ่งเปิดตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูการเชื่อมต่อไมโครเซอร์วิสบน KubeMQ Dashboard แบบเรียลไทม์และใช้งานง่าย ขณะนี้ผู้ใช้สามารถระบุตัวเชื่อมต่อที่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งและผู้รับสำหรับแต่ละคิวหรือช่องได้อย่างราบรื่น การมองเห็นแบบละเอียดนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการส่งข้อความได้อย่างรวดเร็ว และยังระบุไคลเอนต์หรือตัวเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกับแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ KubeMQ

ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดดังกล่าวช่วยให้ทีมเข้าใจประสิทธิภาพของปริมาณงานคลัสเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและความสามารถในการปรับขนาดสำหรับสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส นอกจากคุณสมบัติการค้นหาอัตโนมัติแล้ว ตอนนี้ KubeMQ Dashboard ยังรวมแผนภูมิไว้ด้วย ซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มกิจกรรมการส่งข้อความเมื่อเวลาผ่านไป แผนภูมิเหล่านี้แสดงข้อมูลสำคัญ เช่น จำนวนข้อความและปริมาณข้อมูลที่ไหลเข้าและออกจากสภาพแวดล้อมไมโครเซอร์วิส

การใช้การแสดงข้อมูลเป็นภาพ ผู้ใช้สามารถรับรู้แนวโน้มประสิทธิภาพของไมโครเซอร์วิสได้อย่างง่ายดาย ระบุจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจอย่างรอบรู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการส่งข้อความ การรวมคุณลักษณะแผนภูมิเพิ่มความชัดเจนและความโปร่งใสให้กับการเชื่อมต่อไมโครเซอร์วิส ทำให้กระบวนการตรวจสอบและจัดการระบบง่ายขึ้น

ในขณะที่โลกของการพัฒนาแอปพลิเคชันยอมรับโซลูชัน low-code และ no-code แพลตฟอร์มเช่น AppMaster and KubeMQ are paving the way for streamlined processes and efficient management of application infrastructure. With a strong focus on visual design and development, AppMaster provides developers with an innovative approach to creating backend, web, and mobile applications without writing any code lines, thus, enhancing productivity and cost-effectiveness.

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วนี้ การอัปเดตล่าสุดของ KubeMQ Dashboard สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการลดความซับซ้อนและปรับปรุงการจัดการไมโครเซอร์วิส ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์แอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ปลายทาง