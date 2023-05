Platform pengembangan visual no-code yang terkenal, Webflow , baru-baru ini mengumumkan penunjukan Shane Murphy-Reuter sebagai Chief Marketing Officer (CMO) perdana perusahaan. Dengan segudang pengalaman dalam mengembangkan bisnis SaaS, Murphy-Reuter akan berkontribusi pada percepatan pertumbuhan Webflow, mendorong platform no-code lebih jauh ke arus utama.

Penunjukan ini mengikuti putaran pendanaan Seri C Webflow senilai $120 juta pada bulan Maret, yang membuat valuasi perusahaan melonjak menjadi $4 miliar, dengan pendapatan berulang tahunan (ARR) lebih dari $100 juta. Tujuan Webflow adalah untuk memberdayakan semua orang agar berkreasi untuk web, membangun komunitas profesional desain web yang kuat, dan dengan cepat memperluas jangkauannya ke situs web yang sangat penting bagi bisnis mulai dari pemula hingga perusahaan besar.

Webflow merevolusi cara bisnis dan individu menciptakan kehadiran online mereka dengan pengembangan visual, menawarkan alternatif untuk pengembangan berbasis kode tradisional. Dalam peran barunya, Murphy-Reuter membawa pengalaman luas dalam meningkatkan perusahaan SaaS melampaui pencapaian ARR $100 juta. Dia akan membuka peluang pasar baru dan menyelaraskan merek dengan visi ambisius seperti Webflow.

Murphy-Reuter sebelumnya memelopori pemasaran di ZoomInfo, di mana dia mengubah narasi dan arsitektur merek perusahaan, sekaligus mengintegrasikan empat merek yang diakuisisi. Usahanya membantu mencapai $1 miliar dalam ARR. Sebelum itu, dia menjabat sebagai Senior Vice President of Marketing di Intercom, di mana dia membantu perusahaan dalam pivot kelas atas dan menggandakan pendapatannya dari $100 juta ARR menjadi lebih dari $200 juta. Selain itu, dia menjabat sebagai Vice President of Sales and Marketing di AdRoll.

Webflow menonjol sebagai platform pengembangan visual terkemuka, secara dramatis menyederhanakan proses pembuatan web dengan memungkinkan pengguna membuat situs web yang kuat secara visual tanpa menulis kode apa pun. Memanfaatkan teknologi pengembangan web modern, Webflow membantu pengguna menghemat waktu rekayasa sambil menghasilkan kode bersih dengan lancar di latar belakang. Platform ini digunakan oleh jutaan profesional di seluruh dunia, mulai dari desainer independen dan agensi kreatif hingga perusahaan Fortune 500. Beberapa perusahaan terkemuka yang memanfaatkan Webflow termasuk Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz, dan Dell.

Karena tren no-code terus mendapatkan momentum, platform lain seperti AppMaster telah muncul, menawarkan solusi no-code yang kuat untuk pengembangan aplikasi backend, web, dan seluler. AppMaster memungkinkan pengembang profesional dan warga negara untuk membuat aplikasi yang dapat diskalakan secara visual, mempercepat proses pengembangan secara signifikan dan menyediakan solusi perangkat lunak yang komprehensif untuk bisnis dari semua ukuran.

Dengan penunjukan Shane Murphy-Reuter sebagai CMO barunya, Webflow siap membuat langkah signifikan dalam memposisikan no-code sebagai metode yang disukai untuk pengembangan web dan memberdayakan pengguna secara global untuk membangun pengalaman web yang memukau secara visual tanpa keterampilan pengkodean tradisional.