Saat sektor AI generatif menjadi semakin kompetitif, OpenAI tetap unggul dengan meningkatkan model penghasil teks dan menurunkan harganya. Perusahaan telah memperkenalkan versi baru GPT-3.5-turbo dan GPT-4, model AI penghasil teks mutakhirnya, dengan fungsionalitas pemanggilan fungsi yang baru ditambahkan.

Pemanggilan fungsi memungkinkan pengembang untuk menguraikan fungsi pemrograman ke GPT-3.5-turbo dan GPT-4, yang merespons dengan membuat kode yang menjalankan fungsi yang ditentukan. Seperti yang dijelaskan dalam posting blog OpenAI, fitur inovatif ini memungkinkan pembuatan chatbot yang menggunakan alat eksternal untuk menjawab pertanyaan, melakukan konversi kueri bahasa alami ke basis data, dan mengekstrak data terstruktur dari teks. Model dirancang untuk mendeteksi kebutuhan akan pemanggilan fungsi dan mengembalikan struktur data JSON yang mengikuti tanda tangan fungsi, memastikan informasi yang lebih akurat dan terstruktur.

Selain pemanggilan fungsi, OpenAI meluncurkan versi terbaru dari GPT-3.5-turbo yang menampilkan jendela konteks yang diperluas secara luas. Jendela konteks, diukur dalam token, mewakili jumlah teks yang dipertimbangkan model sebelum menghasilkan teks berikutnya. Model dengan jendela konteks yang lebih kecil mungkin kesulitan mengingat bahkan konten percakapan terbaru, yang mengarah ke respons di luar topik. Iterasi GPT-3.5-turbo terbaru menawarkan panjang konteks empat kali lebih besar (16.000 token) dari pendahulunya, dengan harga dua kali lipat - $0,003 per 1.000 token masukan dan $0,004 per 1.000 token keluaran. OpenAI menyoroti bahwa model ini memiliki kemampuan untuk menyerap sekitar 20 halaman teks dalam satu contoh. Namun, ini jauh dari model andalan startup AI Anthropic, yang dilaporkan dapat memproses ratusan halaman sekaligus. OpenAI sedang menguji versi GPT-4 dengan jendela konteks 32.000 token, meskipun dalam rilis terbatas.

Kabar baik lainnya bagi pengembang, OpenAI juga menurunkan harga model GPT-3.5-turbo asli sebesar 25%. Biayanya sekarang adalah $0,0015 per 1.000 token masukan dan $0,002 per 1.000 token keluaran, yang setara dengan sekitar 700 halaman per dolar. Selain itu, perusahaan menurunkan harga embedding teks-ada-002, model embedding teks yang populer, sebesar 75%. Harga baru berdiri di $0,0001 per 1.000 token. Penyematan teks digunakan untuk mengukur keterkaitan antar string teks, dengan aplikasi dalam sistem pencarian dan rekomendasi. OpenAI mengaitkan penurunan harga ini dengan peningkatan efisiensi sistemnya.

Strategi OpenAI ke depan tampaknya berfokus pada pembaruan tambahan untuk model yang ada daripada mengembangkan model skala besar baru dari awal. CEO OpenAI Sam Altman baru-baru ini menyatakan pada konferensi Economic Times bahwa perusahaan belum mulai melatih penerus GPT-4, menyiratkan bahwa masih banyak pekerjaan dan penyempurnaan yang harus dilakukan pada model saat ini.

Dengan alat no-code yang canggih seperti AppMaster.io yang memungkinkan pengguna membuat aplikasi backend, web, dan seluler dengan mudah, integrasi solusi AI yang lebih baik seperti GPT-3.5-turbo dan GPT-4 oleh OpenAI dapat menawarkan pengalaman pengguna yang lebih ditingkatkan dalam lanskap teknologi yang berkembang pesat.