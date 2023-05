Lanskap digital telah berkembang secara signifikan, dan sekarang kita menyaksikan munculnya Generasi No-Code. Secara historis, 'kesenjangan digital' terjadi antara pekerja yang tahu cara menggunakan komputer dan mereka yang tidak. Meskipun penduduk asli digital kontemporer tumbuh dengan teknologi komputer, mayoritas masih kurang mahir dalam bidang tertentu seperti rekayasa perangkat lunak, ilmu komputer, dan statistik.

Namun, beberapa tahun terakhir telah terlihat perubahan yang signifikan karena semakin banyak anak muda yang semakin mahir memanfaatkan kekuatan komputasi untuk tugas sehari-hari. Didorong oleh lonjakan no-code platforms yang dapat diakses , kami sekarang menyaksikan kesenjangan digital baru, yang mendefinisikan ulang era di mana rangkaian keterampilan tingkat lanjut berkembang dari literasi komputer dasar menjadi keahlian unggul.

Alat no-code saat ini, seperti Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

Aplikasi, termasuk Roblox dan Minecraft, memberi anak-anak kemampuan untuk menciptakan seluruh dunia virtual menggunakan teknologi, memicu keinginan untuk pengalaman belajar baru. Hasilnya, Tes Penempatan Lanjutan untuk ilmu komputer telah meningkat dari 20.000 pada tahun 2010 menjadi lebih dari 70.000 dalam beberapa tahun terakhir. Ilmu komputer telah menjadi jurusan teratas di universitas terkemuka, menarik ratusan mahasiswa baru setiap tahunnya.

Perubahan ini bertepatan dengan meningkatnya permintaan akan analisis data dan keterampilan teknik di kalangan tenaga kerja saat ini. Dengan kemahiran ahli dalam alat digital menjadi semakin penting untuk kesuksesan bisnis, kesenjangan antara literasi komputer dasar dan kecakapan digital tingkat lanjut akan terus melebar.

Berbeda dengan masa lalu, manajer toko saat ini mungkin tidak hanya mengunggah data penjualan ke spreadsheet Excel, tetapi mengintegrasikan beberapa alat online untuk mengembangkan toko e-niaga, menghitung nilai seumur hidup pelanggan pada platform data no-code, dan menyesuaikan kampanye pemasaran menggunakan layanan email. . Tingkat kefasihan digital ini menunjukkan kemampuan Generasi No-Code untuk meningkatkan standar produktivitas dan inovasi.

Tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti pendidikan jarak jauh, telah memaksa siswa saat ini untuk menjadi lebih melek komputer. Hasilnya adalah generasi individu yang dapat beradaptasi dan paham teknologi, lebih mahir dalam pekerjaan jarak jauh dan terampil memanfaatkan teknologi komputasi untuk memecahkan masalah yang kompleks.

Munculnya Generasi No-Code akan berdampak signifikan terhadap produktivitas global dan mendorong inovasi ke tingkat yang lebih tinggi. Saat anak-anak dan dewasa muda terus memanfaatkan platform no-code seperti AppMaster , mereka akan meningkatkan kehidupan mereka secara substansial, menghemat waktu, dan menjembatani kesenjangan digital dalam skala global.