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Развернуть APIRequestName Статус ответа Модель Выход

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Возвращает все поля данного объекта модели Response Status для определенного запроса API.

Соединения потока

  • [Input] In - запускает выполнение блока.
  • [Output] Out - активируется после завершения выполнения блока.

Соединения данных

  • [Input] Model (model) - Статус ответа Разворачиваемый объект модели.
  • [Output] Code (integer) - Код состояния ответа HTTP.
  • [Output] Latency (integer) - задержка ответа, в миллисекундах.
  • [Output] Is Timeout (boolean) - True, если запрос затянулся, False в противном случае.
  • [Output] Response (string) - тело ответа сервера в текстовом формате. Если запрос завершился неудачно и тело ответа не имеет формата, определенного в External API Requests, соединение выходных данных Body блока External API Request будет равно null. В этом случае вы можете использовать это соединение данных для просмотра фактического тела ответа.
Развернуть модель заголовков APIRequestName Out Развернуть APIRequestName Модель тела Выход