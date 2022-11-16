Подтверждение номера банковской карты (Luhn)
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Проверяет введенные данные на соответствие формату номера банковской карты.
В анализе используется алгоритм Luhn.
Соединители потоков
- [Input] In - начинает выполнение блока.
- [Output] Out - активируется после завершения выполнения блока.
Соединители данных
- [Input] card_number (string) - значение для проверки на соответствие формату. [
- [Output] is_valid (boolean) - если значение соответствует формату, возвращает значение True, иначе - False.